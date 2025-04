Grande Fratello, Shaila pizzicata in aeroporto con il suo nuovo compagno: “Si è voluta nascondere, ma noi l’abbiamo vista!”

Dopo la conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello, i riflettori si sono momentaneamente spenti sui concorrenti, ma l’interesse del pubblico per le loro vite personali rimane vivo. Tra i protagonisti più discussi figura Shaila Gatta, nota al grande pubblico per il suo ruolo come velina di Striscia la Notizia. Durante il suo soggiorno nella casa più spiata d’Italia, la ballerina ha intrapreso una relazione con Lorenzo Spolverato, un modello milanese. La coppia, soprannominata “Shailenzo” sui social, ha catturato l’attenzione dei fan, ma sembra che il loro legame si sia interrotto.





Nonostante la fine della loro storia, Lorenzo ha continuato a esprimere affetto verso Shaila. Sui social media, utilizza espressioni al plurale per ringraziare i fan dei regali ricevuti, suggerendo una volontà di mantenere un legame, seppur invisibile. Questo comportamento ha alimentato le speranze di molti sostenitori della coppia, i quali sognano un possibile riavvicinamento. Tuttavia, mentre Lorenzo sembra desideroso di mantenere viva l’idea di un rapporto, Shaila appare determinata a voltare pagina. A differenza di altri ex concorrenti, l’ex velina ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche sulla sua vita sentimentale.

Recentemente, un’ondata di voci ha iniziato a circolare riguardo a un possibile nuovo fidanzato di Shaila. La situazione è stata alimentata da una segnalazione anonima inviata all’influencer Deianira Marzano, nota per raccogliere indiscrezioni dal mondo dello spettacolo. Secondo il messaggio, Shaila sarebbe stata avvistata all’aeroporto di Napoli in compagnia di un uomo misterioso, descritto come “incappucciato”. Questa notizia ha scatenato il gossip su una presunta nuova relazione, con molti che ipotizzano un tentativo da parte di Shaila di lasciarsi alle spalle la storia con Lorenzo.

Tuttavia, la verità sembra essere diversa da quanto riportato. Deianira Marzano, sempre ben informata, ha smentito le voci riguardanti un nuovo amore per Shaila, rivelando che la persona accanto a lei era in realtà la sua migliore amica, mal interpretata a causa dell’abbigliamento coprente. In una storia pubblicata su Instagram, Marzano ha difeso Shaila, affermando: “C’è un odio nei confronti di Shaila che va ben oltre il semplice non piacerti un personaggio televisivo, e soprattutto immotivato.” Ha inoltre aggiunto un dettaglio preoccupante: “Shaila non sta affatto bene da quando è uscita di casa, è anche molto dimagrita.”

Questa dichiarazione ha messo fine ai rumor, ribaltando la narrazione degli ultimi giorni. Tuttavia, ci sono ancora scettici che non credono a questa versione, sostenendo: “Ma quale amica, ha un nuovo fidanzato: è la prova che con Lorenzo ha giocato.” Shaila sembra attraversare un periodo di fragilità emotiva, affrontando la chiusura di una relazione significativa e forse ancora provata dall’esperienza nella casa del Grande Fratello. In questo contesto, i fan sono invitati a mostrare comprensione piuttosto che speculazione, lasciando che sia Shaila stessa a decidere quando e come condividere il suo vissuto.