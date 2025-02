Grande Fratello, Signorini ferma tutto e smonta il complotto contro Iago: “Non è maschilismo!”

Durante la puntata del 3 febbraio, Signorini ha difeso Iago Garcia, smontando le accuse di maschilismo e scatenando il pubblico con una discussione accesa.





La ventottesima puntata del Grande Fratello ha riservato una serata ricca di colpi di scena e momenti ad alta tensione. Tra gli eventi principali: l’eliminazione di Emanuele Fiori, l’uscita di Ilaria Galassi, che ha scelto di lasciare il reality per tornare dalla sua famiglia, e la nomina di nuovi concorrenti. Tuttavia, il vero momento di scontro è avvenuto durante la fase delle nomination, con un episodio che ha visto protagonista Iago Garcia.

Dopo la messa in onda di una clip in cui Iago e Javier venivano ripresi mentre parlavano negativamente di Shaila Gatta, Alfonso Signorini ha voluto dare spazio a un confronto diretto tra i due. Shaila ha esposto il suo disappunto, rivelando di essersi sentita offesa dalle parole di Iago, in particolare dalla frase “Abbassa la testa” pronunciata da lui nei suoi confronti. “Iago è un maschilista, lo detesto,” ha dichiarato la ballerina, aggiungendo che, nonostante fosse più grande di lui, si sarebbe aspettata maggiore educazione e rispetto.

Iago, inizialmente colpito dalle accuse, si è scusato per le sue parole, ma ha voluto precisare il suo punto di vista, criticando l’influenza che altri concorrenti, come Lorenzo, potrebbero avere su Shaila. “L’influenza di Lorenzo non ti fa bene, ma dall’inizio di questo programma a oggi trovo cento differenze in te,” ha affermato l’attore, aggiungendo che pensava che Shaila avesse perso l’educazione. La discussione è poi continuata con Zeudi che ha deciso di nominare Iago, dichiarando di essersi sentita offesa come donna.

Tuttavia, Alfonso Signorini ha deciso di interrompere le nomination e ha preso posizione, criticando la reazione esagerata nei confronti di Iago. “Non possiamo dire che ‘Abbassa la testa’ sia maschilismo,” ha affermato il conduttore, suscitando l’approvazione del pubblico in studio. “Se fosse così, dovremmo arrabbiarci anche per altre frasi dette da altri concorrenti, come ‘Stai zitta’ o ‘È un uomo che odia le donne’,” ha continuato Signorini, invitando tutti a non strumentalizzare ogni frase pronunciata in un momento di rabbia.

Il conduttore ha poi sollevato il problema di un comportamento di gruppo, accusando Zeudi e gli altri di un atteggiamento da “gregge”, che rischia di distorcere le parole e la realtà dei fatti. La difesa di Signorini ha trovato il sostegno del pubblico sui social, dove molti hanno commentato favorevolmente il suo intervento, accusando i concorrenti di utilizzare la frase di Iago come pretesto per formare una coalizione contro di lui.

I commenti online non sono stati teneri con Zeudi e Shaila, accusandole di strumentalizzare la situazione: “Jessica Morlacchi aveva ragione quando diceva che stavano facendo branco contro Iago,” ha scritto un utente su Twitter. Altri hanno aggiunto: “Se ogni parola di rabbia diventasse una scusa per accusare di maschilismo, allora tutti i concorrenti dovrebbero essere cacciati.” Il pubblico ha apprezzato l’intervento di Signorini, ritenendolo un richiamo necessario contro l’ipocrisia e la superficialità delle accuse.

Questa discussione ha sollevato un acceso dibattito sul comportamento e sull’interpretazione delle parole all’interno della casa del Grande Fratello. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra i concorrenti, ora che la discussione sul maschilismo sembra essere diventata uno degli argomenti principali.