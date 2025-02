Grande Fratello, Signorini svela la data della finale: il reality show si concluderà a marzo

Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente la data della finale del Grande Fratello, che segnerà la fine del reality e il nome del vincitore di questa edizione.

Durante la puntata in diretta del Grande Fratello del 6 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha fatto un annuncio molto atteso che ha suscitato grande interesse tra il pubblico e i concorrenti: ha finalmente svelato la data della finale del reality show. Questo momento tanto atteso arriverà a marzo, dando così una fine imminente a questa edizione, che ha visto Eva Grimaldi eliminata durante la serata.





Signorini ha iniziato il suo intervento facendo riferimento al nuovo televoto, che ancora una volta ha messo a dura prova i concorrenti. Ma poi, con un tono di grande attesa, ha detto: “Ah, a proposito di questo giro di boa, so che ogni volta entrate in paranoia quando parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo”.

Il conduttore ha rassicurato tutti: “Ragazzi, tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale”. Una dichiarazione che ha messo fine a qualsiasi dubbio, rivelando che la conclusione del programma avverrà entro la fine di marzo, con la possibile ultima puntata prevista per il 24 o il 31 marzo, secondo alcune anticipazioni.

Questa finale segnerà il momento in cui verrà decretato il vincitore del Grande Fratello 2024, che succederà a Perla Vatiero, l’attuale vincitrice. Ma non finisce qui: una volta terminato il reality, Canale 5 si prepara ad accogliere una nuova stagione dell’Isola dei Famosi, sebbene al momento non si conosca ancora il nome del conduttore che guiderà il programma.

Con la data della finale ormai confermata, l’attesa per gli ultimi sviluppi del Grande Fratello è alle stelle, e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi sarà il prossimo vincitore del celebre reality show.