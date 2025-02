Grande Fratello, tracollo storico: ascolti mai così bassi per Alfonso Signorini. Cosa succederà ora?

La puntata del 13 febbraio del Grande Fratello ha registrato dati d’ascolto disastrosi, travolta dal successo della terza serata di Sanremo 2025.

Pessime notizie per Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello, che si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili nella storia del reality show. La puntata del 13 febbraio 2025, trasmessa su Canale 5, ha registrato un tonfo clamoroso negli ascolti tv, segnando il peggior risultato di sempre per il programma.





Il confronto con la terza serata di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, è stato impietoso: il Festival ha dominato la serata televisiva, lasciando al reality di Mediaset solo le briciole. Una situazione che potrebbe portare i vertici di Mediaset a riflettere seriamente sul futuro del programma.

Grande Fratello contro Sanremo: un confronto senza storia

La serata del 13 febbraio ha visto il Grande Fratello scontrarsi direttamente con la terza serata del Festival di Sanremo 2025, un evento che ogni anno calamita l’attenzione di milioni di telespettatori. I risultati sono stati devastanti per il reality show di Canale 5, che ha totalizzato appena 1 milione e 230mila telespettatori, con uno share del 7,65%.

In netto contrasto, Sanremo ha raggiunto numeri stratosferici, con 10 milioni e 404mila telespettatori e uno share del 59,7%. Sebbene il dato del Festival sia leggermente inferiore rispetto alla terza serata dell’edizione 2024 condotta da Amadeus, il successo è stato comunque schiacciante.

Un risultato storico (in negativo) per il Grande Fratello

Da quando esiste il Grande Fratello, mai si era verificato un risultato così basso in termini di ascolti. Il sito Isa e Chia ha definito la serata un “vero e proprio harakiri” per il programma, parlando di un “tonfo clamoroso” che ha fatto sprofondare il reality “nel baratro”.

Anche Alfonso Signorini, in una recente intervista, aveva espresso preoccupazioni riguardo alla sfida con Sanremo, temendo che il confronto potesse rivelarsi problematico. E, purtroppo, le sue paure si sono concretizzate.

Cosa succederà ora?

Resta da vedere come Alfonso Signorini e il team del Grande Fratello affronteranno questa crisi. Il conduttore non ha ancora commentato ufficialmente il tracollo, ma è probabile che stia già lavorando a nuove strategie per cercare di risollevare gli ascolti nelle prossime puntate.

La prossima settimana, senza la concorrenza di Sanremo, sarà fondamentale per capire se il reality show riuscirà a recuperare terreno o se il calo di ascolti rappresenta una tendenza ormai consolidata.