Grande Fratello, ultimatum di Lorenzo a Shaila: cosa potrebbe svelare pubblicamente

La relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, sbocciata sotto i riflettori del Grande Fratello, ha vissuto momenti di amore e conflitto. Dopo l’uscita di Shaila durante la finale, la giovane ha deciso di porre fine alla loro storia, definendola “tossica” e accusando Lorenzo di comportamenti brutali e aggressivi. Ha chiarito di aver preso questa decisione autonomamente, senza influenze esterne come fan o familiari.





“Abbiamo vissuto una relazione tossica e io non la auguro a nessuno. Ora sono lucida e ho la forza di dire basta. Io merito un amore sano, e faccio un appello a tutte le donne, tutte noi meritiamo un uomo che ci rispetti. In questi giorni fuori sono rinsavita. Poi volevo dirti che sei tu ossessionato da Helena e non il contrario,” ha dichiarato l’ex velina al suo fidanzato.

Dopo settimane di silenzio, Lorenzo Spolverato ha deciso di esprimersi tramite un’intervista al settimanale Chi, lanciando un appello alla sua ex. Ha raccontato di aver cercato di contattare Shaila, ma senza ottenere risposta.

“Quando è uscita dal Grande Fratello io sono rimasto lì a cercarla ogni giorno. Poi è arrivata, non l’avevo mai vista così non l’ho proprio riconosciuta ed ero pietrificato. Ha fatto una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva,” ha spiegato Spolverato.

Le motivazioni dietro lo sfogo di Shaila rimangono per Lorenzo un mistero, ma si dice pronto a smontarle una ad una. Shaila è una figura fondamentale nella sua vita, e lui la considera vittima di informazioni errate o di qualcosa che ha percepito. Nonostante i tentativi di contatto, il silenzio di Shaila gli trasmette un senso di rifiuto.

“Le motivazioni di quello sfogo non le so, ma aspetto di smontarle una ad una. Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Ho provato a chiamarla, ho provato a scriverle. Ma silenzio totale. E nella non risposta, leggo anche tanto rifiuto da parte sua. Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto: non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi insieme nella Casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri. E ci sono rimasto male nel sentire le cose che mi ha detto. Io se involontariamente le ho fatto del male le chiedo scusa,” ha aggiunto.

Spolverato conclude con un appello accorato, invitando Shaila a seguire il suo cuore e a fermare le tensioni. Esprime il suo amore per lei e si dice disposto a riconoscere eventuali errori, ricordando i momenti felici vissuti insieme.

“Cosa le direi ora? Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai mici sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via. Io non sono andato via, sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui: Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio,” ha concluso.