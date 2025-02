Grande Fratello, Yulia sconvolta dopo la puntata: la verità sull’umore dell’ex concorrente

Yulia è stata protagonista di momenti difficili dopo la turbolenta puntata del 10 febbraio. Ecco come si è sentita fuori dalla casa del Grande Fratello.

Yulia, ex concorrente del Grande Fratello, sta vivendo un momento particolarmente difficile dopo la turbolenta puntata del 10 febbraio 2025. Durante la puntata, Yulia è stata accusata di un presunto tradimento nei confronti di Giglio. Le voci sono emerse dopo che è stata paparazzata durante la festa di Capodanno in compagnia di un ragazzo. La modella ha difeso se stessa, dichiarando che si trattava semplicemente di un amico e che le accuse erano infondate.





Il crollo psicologico di Yulia

Nonostante la sua difesa, l’ex gieffina non ha attraversato un momento facile dopo la puntata. Stando a quanto riportato, Yulia avrebbe vissuto un vero e proprio crollo psicologico. Dopo la messa in onda, sarebbe apparsa visibilmente provata e, secondo un’indiscrezione, avrebbe avuto bisogno di camomilla per calmarsi. La segnalazione è arrivata da una fonte interna, che lavora in un hotel dove Yulia era ospite. La persona ha raccontato che, alla fine della serata, Yulia non riusciva a calmarsi e sembrava sconvolta per quanto accaduto durante la trasmissione.

Questa difficoltà emotiva è stata condivisa anche da Deianira Marzano, influencer, che ha immediatamente pubblicato la segnalazione sul suo profilo Instagram, mettendo in evidenza il momento di crisi che la modella ha vissuto.

La reazione di Giglio e il futuro del loro rapporto

Nonostante le difficoltà, Giglio ha scelto di fidarsi della versione di Yulia, e al momento il loro rapporto non sembra essere a rischio. Tuttavia, non si escludono possibili confronti e spiegazioni una volta che il programma sarà terminato. Yulia, nonostante il supporto di Giglio, resta visibilmente provata da quanto accaduto, e il suo umore non sembra essere dei migliori in questo momento.

Il pubblico, quindi, si chiede se la pressione e le accuse che Yulia sta subendo riusciranno a influire ulteriormente sulla sua partecipazione al programma e sulla sua relazione con Giglio. Si tratterà di un tema che sicuramente continuerà a essere discusso nelle prossime puntate del Grande Fratello.