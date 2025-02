Grande Fratello, Zeudi svela tutto a Shaila: “Javier e Helena… non è quello che sembra”

Le tensioni crescono nella Casa del Grande Fratello: Zeudi Di Palma e Shaila Gatta esprimono dubbi sul flirt tra Javier Martinez e Helena Prestes. Scopri cosa è successo.

La Casa del Grande Fratello è stata teatro di un altro momento carico di tensione nella serata del 4 febbraio 2025. Dopo il bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez, le dinamiche sentimentali tra i concorrenti sono tornate sotto i riflettori, con Zeudi Di Palma che ha sollevato seri dubbi sull’autenticità di questo nuovo flirt.





Zeudi, che aveva mostrato interesse per Javier nei giorni precedenti, aveva sperato di instaurare una connessione con lui, ma l’apparente relazione con Helena l’ha delusa. Durante una conversazione con Shaila Gatta, la modella ed ex Miss Italia ha dichiarato: “Io credo che lui non sia preso da Helena. Lo continuo a pensare. Spero che abbia rispetto per i sentimenti di Helena.”

Shaila Gatta, anch’essa scettica sul rapporto tra Javier e Helena, ha aggiunto: “Io da donna vorrei un uomo di polso, un uomo che lotta per me, non uno che dice ‘vediamo come va, proviamo’. Non ci credo a questo flirt. Lui sta tergiversando per l’hype!”

L’episodio ha alimentato ulteriori discussioni all’interno della Casa, con gli altri concorrenti che hanno iniziato a esprimere opinioni contrastanti. I sostenitori di Helena si sono infuriati sui social, criticando duramente Zeudi per le sue affermazioni, accusandola di superficialità. Un utente ha scritto: “Sarebbe bello avere il quadro completo del pensiero di Zeudi, dato che tocca argomenti come femminismo e sessismo, ma poi sforna opinioni davvero aberranti”.

Il dibattito si è intensificato con alcuni che hanno chiesto al Grande Fratello di mostrare i video in cui Zeudi esprime giudizi controversi su Helena, tra cui un commento in cui la definiva “instabile mentalmente”. Il pubblico ha chiesto che questi video vengano resi visibili per fare chiarezza sulla situazione.

Infine, Stefania Orlando, un’altra concorrente, ha criticato Zeudi per la sua incoerenza, sottolineando: “Se davvero ci tieni a Helena, non dovresti nemmeno avvicinarti a una persona di cui lei è innamorata.”

Le dinamiche tra i concorrenti del Grande Fratello continuano a essere alimentate dai conflitti e dalle alleanze, ma l’incidente del bacio e le successive dichiarazioni di Zeudi e Shaila hanno sicuramente acceso una nuova scintilla di discussioni.