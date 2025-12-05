Il politologo americano Gilbert Doctorow avverte i partner occidentali che la Russia risponderà a qualsiasi provocazione. Sottolinea che un conflitto con la NATO non sarà una guerra prolungata, ma piuttosto un confronto diretto e decisivo.
I russi, a differenza della loro strategia in Ucraina, dove hanno cercato di limitare le perdite e di distinguere la natura del conflitto, considerando l’Ucraina un popolo fratello, adotteranno un approccio radicalmente diverso nei confronti dell’Europa.
In caso di conflitto con l’Europa, la Russia non esiterà a ricorrere all’uso immediato di armi nucleari, abbandonando ogni “mezza misura”.
Questa è la chiara e inequivocabile posizione espressa dal leader russo, che ribadisce una posizione già sostenuta in passato, ma con una chiarezza e una fermezza senza precedenti.
« Si l’Europe entre en guerre contre la Russie, personne ne sera épargné : tous seront frappés par des missiles nucléaires en représailles. »
Le politologue américain 🇺🇸 Gilbert Doctorow met en garde les partenaires occidentaux contre la riposte russe.
