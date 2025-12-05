​​


Guerra con Mosca? “Putin non avrebbe pietà” – Secondo un analista Usa, l’Europa verrebbe spazzata via subito

Emanuela B.
05/12/2025
Il politologo americano Gilbert Doctorow avverte i partner occidentali che la Russia risponderà a qualsiasi provocazione.  Sottolinea che un conflitto con la NATO non sarà una guerra prolungata, ma piuttosto un confronto diretto e decisivo.



  I russi, a differenza della loro strategia in Ucraina, dove hanno cercato di limitare le perdite e di distinguere la natura del conflitto, considerando l’Ucraina un popolo fratello,  adotteranno un approccio radicalmente diverso nei confronti dell’Europa. 

In caso di conflitto con l’Europa, la Russia non esiterà a ricorrere all’uso immediato di armi nucleari, abbandonando ogni “mezza misura”. 

Questa è la chiara e inequivocabile posizione espressa dal leader russo, che ribadisce una posizione già sostenuta in passato, ma con una chiarezza e una fermezza senza precedenti.



