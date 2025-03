“Ha esagerato troppo”: amicizia al capolinea dopo il Grande Fratello, tensione tra Alfonso e Javier

Javier e Alfonso, entrambi ex partecipanti del Grande Fratello, hanno recentemente interrotto la loro amicizia a seguito di tensioni emerse riguardo alle loro relazioni sentimentali all’interno della casa. Javier è stato eliminato durante la semifinale di lunedì scorso, mentre Alfonso aveva lasciato il reality alcune settimane prima. Entrambi hanno iniziato storie d’amore durante il programma: Javier con Helena e Alfonso con Chiara.​





Tuttavia, i telespettatori più attenti ricorderanno che, nel dicembre scorso, dopo la fine di una breve relazione con Shaila e prima di iniziare quella con la brasiliana Helena, Javier ha avuto un breve flirt con Chiara. Questa relazione è durata poco: già il giorno di Natale, il pallavolista aveva espresso le sue perplessità a Luca Calvani, affermando:​

​“Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena.”​

Successivamente, ha deciso di confrontarsi direttamente con Chiara, dicendole:​

​“Alla base di tutto tu mi fai stare bene, sei una donna che mi piace sotto molti punti di vista. Con te sono sempre stato bene. Ma in qualche maniera non è scattata la cosa che doveva scattare.”​

Chiara non ha preso bene la decisione, mostrando un coinvolgimento maggiore:​

​“Ho afferrato il concetto e non metto in mezzo altre persone. Succede, noi non ci siamo conosciuti per come siamo. Siamo partiti subito con le coccoline come due fidanzati, ma per me c’è di più.”​

In seguito, ognuno ha intrapreso la propria strada: Javier ha iniziato una relazione con Helena, mentre Chiara ha approfondito il rapporto con Alfonso.​

Negli ultimi giorni di permanenza nella casa, Javier ha espresso dubbi sulla durata della relazione tra Chiara e Alfonso, affermando che, una volta usciti, Chiara avrebbe lasciato Alfonso entro un mese. Queste dichiarazioni non sono state ben accolte da Alfonso, che aveva sviluppato un forte legame di amicizia con Javier durante il reality.​

Dopo l’eliminazione, Javier ha smesso di seguire Alfonso su Instagram, segnando una frattura nel loro rapporto. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, tra i due sarebbe calato il gelo:​

​“Aria gelida tra Javier e Alfonso. I due si sarebbero a malapena salutati, e Alfonso non ha piacere a parlare con lui perché, a suo dire, si è comportato male con la sua fidanzata.”​

Questa situazione evidenzia come le dinamiche sentimentali all’interno del Grande Fratello possano influenzare profondamente i rapporti di amicizia tra i concorrenti, sia durante che dopo la loro permanenza nella casa.