Helena del Grande Fratello scopre Zeudi in conversazione con Javier, scatenando gelosia e tensioni tra i concorrenti dopo l’ultima puntata

L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 febbraio, ha sorpreso il pubblico con eventi inaspettati, tra cui l’eliminazione di Iago e la proclamazione di Jessica come prima finalista donna della casa. Tuttavia, il vero colpo di scena è avvenuto nel post puntata, dove si è riacceso il famoso triangolo tra Helena, Javier e Zeudi. Quest’ultima, dopo aver vissuto momenti di tensione, ha approfittato della momentanea assenza di Helena per avviare un confronto con Javier.





Mentre Helena si trovava in confessionale, Zeudi ha rivelato a Javier di aver provato una forte attrazione nei suoi confronti: “Mi piaceva tantissimo”. Seduta al tavolo con lui, Zeudi ha iniziato a discutere delle dinamiche del programma e dei loro trascorsi, rivelando anche che non era sicura se tra loro potesse nascere qualcosa di più profondo: “Non so se poteva nascere un amore immenso […]”. Queste dichiarazioni hanno immediatamente suscitato reazioni contrastanti sui social, con i fan divisi tra coloro che sostengono Zeudi e chi la accusa di giocare a un gioco strategico.

La situazione è diventata ancora più tesa quando Helena è uscita dal confessionale e ha notato la conversazione tra Zeudi e Javier. Non è riuscita a trattenere il suo disappunto e ha interrotto bruscamente il dialogo, esprimendo la sua gelosia: “Inizio a essere un po’ gelosa, prendo cura di quello che è mio perché c’è tanta gente che racconta un sacco di storielle. Poteva parlare con te, con noi due e aprirsi. Cos’è che ti ha detto che non potevo esserci anche io?”.

Questa reazione ha messo in evidenza come le dinamiche all’interno della casa siano sempre più complesse e cariche di emozioni. Helena, già in una relazione con Javier, ha mostrato chiaramente di essere infastidita dalla situazione, anche se non era ancora a conoscenza del fatto che Zeudi avesse espresso sentimenti forti nei confronti di Javier. La tensione tra le due donne è palpabile e potrebbe influenzare ulteriormente le interazioni future all’interno della casa.

Il pubblico ha assistito a un altro capitolo di questo triangolo amoroso, rimanendo incollato ai social media per seguire gli sviluppi. Le reazioni sono state immediate, con molti utenti che hanno commentato la situazione, creando dibattiti accesi su chi avesse ragione e chi stesse cercando di manipolare le dinamiche a proprio favore. La strategia di Zeudi, che sembra voler attirare l’attenzione di Javier, è stata letta da alcuni come un tentativo di destabilizzare la relazione tra lui e Helena.