Helena interroga Javier al Grande Fratello: è davvero fedele?

Negli ultimi giorni al Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes hanno visto il loro rapporto evolversi, passando da una semplice intesa a un legame più profondo. Fin dall’inizio del reality, la connessione tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana era chiara, ma diversi fattori, tra cui altre dinamiche in casa e l’eliminazione di Helena, avevano complicato la situazione. Recentemente, però, le cose sono cambiate, e dopo un primo, vero bacio, i fan della coppia sono rimasti entusiasti.

Tuttavia, dopo quel bacio, Helena ha voluto testare il carattere di Javier, iniziando un vero e proprio interrogatorio per capire meglio i suoi sentimenti e le sue intenzioni. In salone, con alcuni concorrenti, Helena ha lanciato un “gioco della verità” e ha chiesto a Javier di rispondere a una domanda delicata sulla fedeltà.

“Dai, facciamo un giochino,” ha detto Helena, proponendo di giocare alla bottiglia. Amanda, un’altra concorrente, ha spiegato a Javier che poteva scegliere tra rispondere o affrontare una sfida. La domanda che Helena gli ha suggerito era piuttosto audace: “Chiedi se vuol fare con tre alla volta”. La risposta ironica di Javier (“sto scherzando”) ha visibilmente irritato Helena, ma il gioco è andato avanti.

La vera domanda che Helena ha posto è stata più seria: “I giocatori di pallavolo sono come i calciatori, infedeli?” Helena voleva sapere se, come spesso si dice dei calciatori, anche i pallavolisti avessero una reputazione di infedeltà. Javier ha risposto con fermezza: “Mi permetto di rispondere che, dato che sono due sport completamente diversi, siamo diversi anche sotto questo punto di vista”, aggiungendo che lui non è infedele.

Quindi, la domanda sorge spontanea: Helena può stare tranquilla? La risposta di Javier sembra rassicurante, ma il suo comportamento futuro potrebbe confermare se davvero è così fedele come afferma.