Helena Prestes del Grande Fratello ha espresso dubbi sui voti ricevuti, rivelando a Mattia informazioni contrastanti sui voti dall’estero

Durante la puntata del Grande Fratello del 24 febbraio, Iago Garcia è stato eliminato dopo aver perso al televoto contro Chiara, Giglio, Mattia e Shaila. La serata ha visto anche l’annuncio della seconda finalista, Jessica Morlacchi, che ha prevalso in un televoto flash. Attualmente, cinque concorrenti sono in nomination: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. L’eliminazione di Helena ha sorpreso molti spettatori, considerando il suo ampio seguito, come dimostrato dal televoto che le permise di rientrare nella casa con oltre il 61% delle preferenze.





Il recente televoto ha mostrato un risultato diverso, con Jessica Morlacchi che ha ottenuto il 57,18%, mentre Helena si è fermata al 39,81%. Questo cambiamento ha suscitato discussioni tra i fan, che ritengono che le strategie dei fandom possano aver influenzato il risultato. Alcuni utenti hanno ipotizzato che i sostenitori di Shaila e Zeudi abbiano votato per non far avanzare Helena in finale.

In un momento di confronto con Mattia, Helena ha sollevato interrogativi sulla mancanza di supporto ricevuto dal pubblico. Ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo ai voti dall’estero, che per lei sono fondamentali essendo brasiliana. “Poi a me è stato detto (forse Helena si riferiva agli autori del GF) che non contavano i voti dall’estero, poi invece mi hanno detto ‘non te lo posso dire’. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro,” ha affermato Helena.

Dopo aver parlato con Mattia, Helena si è confidata anche con Javier, esprimendo il suo disagio per non essere riuscita a qualificarsi per la finale. “Ma cosa ti importa? Non hai fatto nulla di sbagliato, non ci sono state cose brutte, semplicemente è andata così. Sei stata al televoto con una concorrente molto forte che è Jessica,” ha risposto Javier. Ha aggiunto che il televoto flash ha premiato Jessica, ma ciò non implica che il pubblico non apprezzi Helena.

Le opinioni sui social media si sono divise, con molti utenti che hanno commentato la situazione di Helena. Alcuni sostengono che la modella abbia dato troppo spazio a Zeudi, il che potrebbe aver influito sul suo sostegno da parte del pubblico. Questo ha portato a speculazioni su come le dinamiche interne della casa possano influenzare le votazioni e il supporto dei fan.

La situazione attuale ha messo in evidenza come le percezioni dei concorrenti e le strategie dei fandom possano influenzare i risultati nei reality show. Mentre Helena cerca di capire il motivo della sua eliminazione, le interazioni con gli altri concorrenti e le reazioni del pubblico rimangono al centro dell’attenzione.