Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono in guerra aperta al Grande Fratello, con accuse pesanti e un clima teso che infiamma i social

La tensione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma continua a crescere all’interno della casa del Grande Fratello, rendendo difficile il ripristino di un rapporto pacifico. Negli ultimi giorni, le due concorrenti hanno avuto uno scontro acceso, che ha nuovamente messo in luce le loro divergenze e ha favorito l’ex Miss Italia. Nonostante i tentativi di riavvicinamento, è evidente che tra Helena e Zeudi qualcosa si è definitivamente rotto, rendendo improbabile un ritorno alla normalità.





Un episodio significativo è avvenuto quando Helena ha pronunciato una frase controversa che ha acceso polemiche sui social media. La modella brasiliana ha affermato: “Non me ne frega nulla della tua sessualità”, seguita da un attacco a Zeudi riguardo alla sua coerenza nel comportamento. Le parole di Helena hanno suscitato indignazione e reazioni contrastanti tra i fan del programma.

In un momento di forte tensione, Helena ha dichiarato: “Sei stata bugiarda e falsa, facendo così rimarrai sola nella vita.” Con queste parole, ha accusato Zeudi di incoerenza, ricordando come la giovane si fosse avvicinata a lei, per poi baciarsi con Alfonso e tornare sui suoi passi, finendo per cercare l’affetto di Javier. Questa serie di comportamenti ha portato Helena a concludere che, senza tali dinamiche, Zeudi non sarebbe riuscita a raggiungere la finale e sarebbe stata eliminata insieme a Chiara nelle prime settimane del programma.

Il contesto di questa accesa discussione è stato ulteriormente complicato da un evento esterno: un aereo ha sorvolato la casa esponendo un messaggio chiaro e diretto: “La sessualità non è confusione. ZDP Noi con te”. Questo striscione ha amplificato le tensioni e le polemiche già esistenti tra le due concorrenti, rendendo il clima ancora più rovente.

Nelle ultime ore, si è svolta una festa che ha coinvolto tutti i concorrenti, durante la quale si sono verificati ulteriori scontri. Tommaso ha avuto un alterco con Giglio a causa di una macchia sul letto, mentre Mariavittoria ha deciso di chiudere la sua relazione con l’idraulico a causa della gelosia nei confronti di Zeudi. Un evento che ha catturato l’attenzione dei fan è stato un momento di gioco nella vasca, dove Zeudi, Helena e Mariavittoria si sono trovate insieme a scherzare con l’acqua. Inizialmente, sembrava che tra Helena e Zeudi, che in passato avevano avuto un flirt, fosse tornato un clima disteso. Tuttavia, questa illusione è durata poco, poiché è scoppiato un nuovo litigio tra le due.

Il conflitto tra Helena e Zeudi ha messo in evidenza le tensioni e le rivalità che caratterizzano la convivenza all’interno della casa del Grande Fratello. Le interazioni tra i concorrenti sono cariche di significato e ogni parola può avere conseguenze notevoli. L’atteggiamento di Helena e le sue dichiarazioni hanno contribuito a creare un clima di conflitto, mentre i sostenitori di Zeudi si mobilitano sui social per difenderla e sostenerla.

Le dinamiche relazionali all’interno della casa sono complesse e in continua evoluzione, con alleanze e rivalità che si intrecciano. La situazione tra Helena e Zeudi è solo uno dei tanti esempi di come le emozioni possano influenzare i rapporti tra i concorrenti, generando conflitti e tensioni. La rottura della loro amicizia potrebbe avere ripercussioni significative nei prossimi giorni, specialmente con l’avvicinarsi della finale.