Helena Prestes esprime il suo pentimento per il ripescaggio al Grande Fratello, rivelando incertezze e difficoltà nella casa, suscitando reazioni contrastanti tra i fan

Helena Prestes ha sorpreso i fan del Grande Fratello con una confessione inaspettata riguardo al suo ripescaggio avvenuto due mesi fa. Durante una conversazione con Stefania Orlando, la modella ha rivelato di essere pentita della sua decisione, affermando che sarebbe stato meglio rimanere al di fuori della casa e dedicarsi ai suoi numerosi impegni professionali. Negli ultimi giorni, Helena ha vissuto momenti difficili all’interno del reality, caratterizzati da conflitti con Javier Martinez, il che potrebbe aver influito sul suo stato d’animo e sulla sua riflessione.





In un dialogo mattutino in giardino con Stefania Orlando, Helena ha espresso le sue insicurezze, dichiarando: “Forse non dovevo rientrare, ero già felice e mi sentivo amata.” Queste parole suggeriscono che la sua esperienza nel reality non sta soddisfacendo le aspettative. Stefania, cercando di incoraggiarla, le ha detto: “Tu devi arrivare dove devi arrivare, tieni duro.” Tuttavia, Helena ha continuato a manifestare il suo rammarico, affermando: “Avevo un sacco di cose da fare fuori e sono rientrata, sono un po’ pentita.” Nonostante ciò, ha sottolineato che la sua relazione con Javier è stata l’unica nota positiva del suo ritorno.

Le dichiarazioni di Helena hanno generato un acceso dibattito tra i telespettatori, con opinioni contrastanti espresse sui social media. Alcuni utenti hanno interpretato il suo pentimento come una reazione al fatto che il suo percorso non sta andando come previsto, mentre altri l’hanno criticata per la mancanza di riconoscenza nei confronti di chi l’ha sostenuta. Tra i commenti più significativi, si leggono affermazioni come: “Dici così perché le cose non stanno andando come avevi previsto,” e “Pensava di fidanzarsi con Javier e tenersi il supporto delle Zelena, le è andata male.” D’altro canto, ci sono state anche difese nei suoi confronti, come: “Basta attaccarla senza motivo, ha parlato bene di Javier.”

Oltre alla sua riflessione sul ripescaggio, il 12 marzo Helena ha sollevato dubbi riguardo ai risultati degli ultimi televoti. Commentando la decisione del pubblico di eleggere Zeudi come finalista, ha fatto un’osservazione sui voti internazionali: “Questi voti internazionali che prima non valevano e adesso valgono, io non lo so.” Stefania Orlando ha prontamente risposto: “Chi l’ha detto che non valgono? Nella mia edizione valevano pure tanto.” Tuttavia, Helena ha insistito: “Me l’ha detto un uccellino, e secondo me non dovrebbero valere i voti da fuori dall’Italia.” Questa affermazione ha generato ulteriori polemiche tra i fan del reality, con molti che l’hanno accusata di incoerenza, sottolineando che lei stessa aveva beneficiato dei voti internazionali per rientrare in gioco: “Adesso i voti internazionali non dovrebbero valere perché sono andati a Zeudi, ma quando sono serviti per farla rientrare andavano bene, vero?”

Tra pentimenti, polemiche e dubbi sul regolamento, il percorso di Helena Prestes nella casa del Grande Fratello continua a far discutere. Con la finale sempre più vicina, la modella dovrà affrontare una scelta cruciale: continuare a lottare per restare nel gioco o arrendersi alla sensazione di aver preso una decisione sbagliata tornando nel reality. La sua ammissione di pentimento e le critiche ricevute dai telespettatori mettono in luce le pressioni e le aspettative che i concorrenti devono affrontare all’interno della casa.