Helena Prestes, modella e influencer, ha reagito con indignazione a un gesto choc durante un gioco al Grande Fratello, scatenando polemiche tra i concorrenti

Helena Prestes, modella e influencer brasiliana, è una delle concorrenti più in vista di questa edizione del Grande Fratello, grazie alla sua personalità forte e alle dinamiche intricate che ha creato all’interno della casa. Fin dal suo ingresso, Helena ha catturato l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti, instaurando relazioni significative ma anche conflitti accesi.





Uno degli aspetti più discussi del suo percorso è stato il rapporto con Zeudi Di Palma. Inizialmente, le due concorrenti sembravano avere una buona intesa, tanto da dare vita al fandom “Zelena”, una fusione dei loro nomi. Tuttavia, nel corso del tempo, sono emerse tensioni che hanno portato a frizioni tra le due. Un episodio chiave è stato l’invio di un messaggio aereo da parte dei fan, che sosteneva esclusivamente Zeudi. Questo gesto ha provocato una reazione intensa da parte di Helena, che ha criticato il “fanatismo non sano” di alcune sostenitrici.

Nella casa, Helena ha avuto anche scontri con altri concorrenti, tra cui un alterco fisico con Ilaria Galassi il 30 dicembre 2024. Le immagini di questo scontro, trasmesse durante la puntata dell’8 gennaio 2025, hanno generato ampie discussioni sia all’interno che all’esterno della casa, evidenziando la crescente tensione tra i concorrenti.

Un altro episodio controverso ha avuto luogo recentemente, quando Helena si trovava a presentare un gioco insieme a Mattia. Mentre stava parlando, un gruppo di concorrenti ha iniziato a fare versi e rumori molesti dal fondo della stanza, interrompendo il suo intervento. Questo comportamento è stato percepito dai sostenitori di Helena come un atto di bullismo, suscitando indignazione e commenti negativi sui social media. Molti fan hanno etichettato l’azione come “vergognosa”, sottolineando la mancanza di rispetto nei confronti della modella.

Dall’altra parte, alcuni concorrenti e telespettatori hanno difeso il comportamento del gruppo, sostenendo che si trattasse semplicemente di un gioco. Tuttavia, il dibattito è acceso, con molti che ritengono che tali comportamenti siano tossici e dannosi per l’armonia all’interno della casa. La situazione ha messo in evidenza le divisioni tra i concorrenti e le diverse opinioni riguardo a cosa sia accettabile in un contesto di reality show.

La polemica ha anche sollevato interrogativi su quale sia il ruolo di Helena all’interno del Grande Fratello. Molti fan si chiedono come sarebbe la dinamica della casa senza di lei, suggerendo che la sua presenza è fondamentale per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Helena è diventata un personaggio chiave, capace di attirare l’attenzione e stimolare discussioni, rendendo il programma più avvincente.