Ho appena appreso da un mio amico che è un agente di polizia che dovresti aprire la portiera dell’auto SOLO con la mano destra. Ripeto, solo con la tua mano destra.





Ho appena appreso da un amico, agente di polizia, un consiglio che potrebbe davvero fare la differenza: bisogna aprire la portiera dell’auto solo con la mano destra. Ripeto: sempre con la mano destra.





Se guidi o sei spesso passeggero in macchina, ciò che sto per condividere potrebbe letteralmente salvare una vita. Ammetto che non ne avevo mai sentito parlare prima: è un gesto minuscolo, un’abitudine apparentemente banale, ma che può avere un impatto enorme. Da quando il mio amico me lo ha spiegato, non ho più aperto una portiera nello stesso modo.

Si chiama “Dutch Reach” — e può prevenire tragedie

Questa tecnica è conosciuta in diversi Paesi europei, in particolare nei Paesi Bassi, da cui prende il nome. L’idea è semplice: invece di usare la mano sinistra (come istintivamente facciamo in Italia e negli altri Paesi dove si guida a destra), si utilizza la mano destra.

Così facendo, il corpo è costretto a compiere una lieve torsione, girando le spalle e lo sguardo verso sinistra. Questo piccolo movimento ti porta automaticamente a controllare la strada o la pista ciclabile accanto alla tua auto. Senza questo gesto, è molto più probabile spalancare la portiera alla cieca — una disattenzione che provoca migliaia di incidenti ogni anno.

Il pericolo nascosto del “dooring”

Nel linguaggio della sicurezza stradale, l’incidente che avviene quando si apre una portiera davanti a un ciclista o motociclista ha un nome: dooring.

Succede quando chi è in macchina non si accerta della presenza di chi sopraggiunge, provocando una collisione improvvisa. In città dove la mobilità in bicicletta è diffusa, questi episodi sono frequenti e spesso gravi, talvolta persino mortali.

Il mio amico agente mi ha detto che si tratta di uno degli incidenti più facili da evitare, eppure continua ad accadere ogni giorno. Per questo sempre più forze dell’ordine e associazioni di sicurezza stradale promuovono il metodo del Dutch Reach.

Perché la mano destra fa la differenza

Il funzionamento è molto semplice:

Sei seduto al posto di guida.

Invece di usare la sinistra, usi la destra per aprire la portiera.

Questo ti costringe a girare il busto e la testa verso sinistra, proprio dalla parte in cui possono arrivare biciclette, scooter o auto.

Così controlli prima lo specchietto, poi l’angolo cieco, e solo dopo apri la portiera.

In questo modo il gesto stesso diventa un controllo automatico di sicurezza.

Non solo per chi guida: insegnalo anche ai passeggeri

Questa abitudine non è utile solo al conducente, ma a tutti i passeggeri: davanti e dietro. Sul lato marciapiede il rischio è minimo, ma se si parcheggia lungo una strada trafficata o con una pista ciclabile, il pericolo è lo stesso.

È bene insegnarlo soprattutto a:

neopatentati,

passeggeri di taxi e servizi come Uber o Lyft,

bambini che imparano le regole della strada,

persone anziane con abitudini consolidate.

La regola è semplice: “usa sempre la mano più lontana dalla portiera”.

Perché i poliziotti insistono su questo gesto

Non si tratta di una trovata curiosa o di un consiglio virale sui social: è una raccomandazione ufficiale, sostenuta da enti di sanità pubblica, commissioni sulla sicurezza stradale e forze dell’ordine in varie parti del mondo.

Gli agenti sanno bene che i dettagli fanno la differenza: a volte basta un secondo in più per prevenire un incidente grave.

Un’abitudine che richiede un attimo, ma può salvare una vita

Il Dutch Reach richiede forse un paio di secondi, ma quei due secondi possono segnare la differenza tra una giornata normale e un tragico incidente.

Io ormai lo faccio senza nemmeno pensarci: mi è bastata una settimana per renderlo automatico. Vorrei averlo saputo molto tempo fa.

La prossima volta che parcheggi, ricordati questa semplice regola:

Apri la portiera con la mano destra . Sempre.

Guarda dietro di te.

Poi scendi.

Un gesto minimo, che potrebbe salvare una vita — magari proprio la tua.



