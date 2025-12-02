‘Ho le prove, è pagato da Putin’: l’attacco delirante contro Di Battista dal solito servo della cricca di Bruxelles

Un nuovo fronte di scontro politico si è aperto dopo il post pubblicato su X da Carlo Calenda, che ha puntato il dito contro Alessandro Di Battista sollevando dubbi sui suoi rapporti con ambienti russi e chiedendo un intervento degli organismi istituzionali preposti alla sicurezza nazionale. Le parole del leader di Azione, immediatamente rilanciate sui social e nel dibattito pubblico, hanno riacceso tensioni latenti attorno alla figura dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle e al suo ruolo nel panorama mediatico italiano.





Le dichiarazioni di Calenda, dense di riferimenti espliciti e sottintesi politici, hanno contribuito a infiammare ancora di più un clima già polarizzato. Nel suo intervento social, il senatore ha messo al centro una questione che negli ultimi anni è emersa più volte: il possibile intreccio tra attivismo politico, esposizione mediatica e influenza di potenze straniere nei processi informativi italiani.