Ho ospitato la mia migliore amica… ma ho finito per cacciarla di casa





La mia migliore amica si è recentemente separata e stava attraversando un periodo molto difficile. Mi ha chiesto una mano e, senza pensarci troppo, le ho offerto di vivere temporaneamente nel nostro appartamento in città mentre io e mio marito ci trasferivamo, come ogni estate, nella nostra casa di campagna.





Mi fidavo di lei: l’avevo sempre considerata una persona onesta e responsabile. Non avrei mai immaginato che si sarebbe trasformato in un disastro.

All’inizio sembrava tutto normale. Le ho consegnato le chiavi a maggio, e per un paio di mesi non ho ricevuto notizie particolari. Poi, a fine luglio, una vicina mi ha telefonato e mi ha gelato con una domanda inaspettata:

— “Avete venduto l’appartamento?”

Sorpresa, ho risposto di no, spiegando che lì viveva temporaneamente una mia amica. La vicina allora, con voce bassa e preoccupata, ha aggiunto:

— “Allora non sai cosa sta succedendo. Ci sono persone sconosciute che abitano lì, e ogni giorno riceve gruppi di amici, cinque o sei alla volta.”

A quel punto ho preso la macchina e sono corsa in città. Non riuscivo a credere a quello che avevo sentito.

Quando sono arrivata, la scena era surreale: nel corridoio c’erano uno sconosciuto di mezza età e una ragazza che non avevo mai visto. Ho chiesto con tono fermo:

— “Dov’è la proprietaria di questo appartamento?”

— “È a casa”, hanno risposto.

Poco dopo, la mia amica è comparsa sulla porta. Le ho domandato dritto negli occhi:

— “Da quando sei diventata la proprietaria?”

All’inizio ha provato a giustificarsi, dicendo che era solo una sistemazione provvisoria. Ma la verità è venuta subito fuori: aveva affittato due delle tre stanze a sconosciuti e viveva nella terza, trasformando il mio appartamento in una piccola pensione.

In meno di un’ora tutti quegli inquilini improvvisati se ne sono andati. Lei è uscita per ultima, senza neppure salutarmi.

Da quel giorno non ci siamo più parlate. Non credo che riuscirò mai a perdonarla.



