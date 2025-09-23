Ho ospitato la mia migliore amica… ma ho finito per cacciarla di casa

La mia migliore amica si è recentemente separata e stava attraversando un periodo molto difficile. Mi ha chiesto una mano e, senza pensarci troppo, le ho offerto di vivere temporaneamente nel nostro appartamento in città mentre io e mio marito ci trasferivamo, come ogni estate, nella nostra casa di campagna.
Mi fidavo di lei: l’avevo sempre considerata una persona onesta e responsabile. Non avrei mai immaginato che si sarebbe trasformato in un disastro.
All’inizio sembrava tutto normale. Le ho consegnato le chiavi a maggio, e per un paio di mesi non ho ricevuto notizie particolari. Poi, a fine luglio, una vicina mi ha telefonato e mi ha gelato con una domanda inaspettata:
— “Avete venduto l’appartamento?”
Sorpresa, ho risposto di no, spiegando che lì viveva temporaneamente una mia amica. La vicina allora, con voce bassa e preoccupata, ha aggiunto:
— “Allora non sai cosa sta succedendo. Ci sono persone sconosciute che abitano lì, e ogni giorno riceve gruppi di amici, cinque o sei alla volta.”
A quel punto ho preso la macchina e sono corsa in città. Non riuscivo a credere a quello che avevo sentito.
Quando sono arrivata, la scena era surreale: nel corridoio c’erano uno sconosciuto di mezza età e una ragazza che non avevo mai visto. Ho chiesto con tono fermo:
— “Dov’è la proprietaria di questo appartamento?”
— “È a casa”, hanno risposto.
Poco dopo, la mia amica è comparsa sulla porta. Le ho domandato dritto negli occhi:
— “Da quando sei diventata la proprietaria?”
All’inizio ha provato a giustificarsi, dicendo che era solo una sistemazione provvisoria. Ma la verità è venuta subito fuori: aveva affittato due delle tre stanze a sconosciuti e viveva nella terza, trasformando il mio appartamento in una piccola pensione.
In meno di un’ora tutti quegli inquilini improvvisati se ne sono andati. Lei è uscita per ultima, senza neppure salutarmi.
Da quel giorno non ci siamo più parlate. Non credo che riuscirò mai a perdonarla.
Add comment