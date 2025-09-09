Ho vissuto pochi amori, ma intensi e indimenticabili. Ora mi aspetto un passo verso la pace





Un confronto inatteso tra due volti noti del mondo dello spettacolo sta attirando l’attenzione del pubblico. Tutto ha avuto origine da una battuta pronunciata da Lucrezia Lante Della Rovere durante la trasmissione “La volta buona”, in cui l’attrice ha affermato: «Sono esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti». Una frase che ha sollevato polemiche e ha spinto Alba Parietti a replicare attraverso il suo profilo Instagram.





La dichiarazione di Lucrezia Lante Della Rovere non è passata inosservata. Durante il programma, l’attrice ha fatto riferimento alla sua vita sentimentale, affermando: «Beata Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti, io single da 7 anni». Un commento che ha generato un acceso dibattito e ha spinto la showgirl a rispondere pubblicamente.

Sul suo profilo Instagram, Alba Parietti ha espresso il proprio disappunto, definendo le parole dell’attrice come offensive e poco rispettose. La showgirl ha sottolineato che, contrariamente a quanto insinuato, i suoi legami sentimentali sono stati pochi ma profondi: «Mi ha ferita e amareggiato. Gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi». Ha inoltre chiarito di non aver mai cercato relazioni superficiali o di breve durata: «Non ho mai cercato rapporti di passaggio».

Nel suo sfogo, Alba Parietti ha anche evidenziato di aver trascorso lunghi periodi senza essere coinvolta sentimentalmente, sottolineando: «Sono stata capace di restare anche 5 o 6 anni da sola». La showgirl ha voluto ribadire che per lei i sentimenti rappresentano una questione seria, e che non tollera commenti leggeri o superficiali sul tema, soprattutto se espressi in contesti pubblici. «Esprimere giudizi superficiali sulle relazioni altrui, senza conoscerne i fatti, è arbitrario e un po’ stupido», ha aggiunto.

Il post di Alba Parietti si conclude con un messaggio diretto rivolto a Lucrezia Lante Della Rovere, in cui la showgirl chiede delle scuse per quanto accaduto: «Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse». La showgirl ha inoltre definito il comportamento dell’attrice come una forma di violenza verbale, soprattutto perché avvenuto davanti alle telecamere: «Quando questo accade davanti alle telecamere è una forma di violenza».

La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli spettatori. Alcuni hanno difeso Lucrezia Lante Della Rovere, interpretando il suo commento come una semplice battuta priva di intenzioni offensive. Altri hanno invece appoggiato la posizione di Alba Parietti, ritenendo che le relazioni personali meritino rispetto e non dovrebbero essere oggetto di giudizi pubblici.

Non è la prima volta che personalità dello spettacolo si trovano al centro di polemiche simili. Il caso di Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere evidenzia ancora una volta quanto sia delicato il confine tra ironia e offesa, soprattutto quando si parla di aspetti privati della vita delle persone. La showgirl ha deciso di affrontare la questione con determinazione, utilizzando i social per esprimere il proprio punto di vista e chiedere un chiarimento pubblico.

Resta da vedere se Lucrezia Lante Della Rovere risponderà alle dichiarazioni della showgirl e se offrirà le scuse richieste. Intanto, la vicenda continua a far discutere, alimentando un dibattito più ampio sul rispetto reciproco e sull’importanza di evitare giudizi affrettati nei confronti degli altri.



