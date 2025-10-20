Hong Kong, Boeing 747 esce di pista e finisce in mare dopo l’impatto con un veicolo: due morti





Un grave incidente aereo si è verificato nelle prime ore del mattino di lunedì 20 ottobre all’aeroporto di Hong Kong, quando un velivolo cargo della compagnia Emirates SkyCargo ha perso il controllo durante l’atterraggio, uscendo di pista a grande velocità. L’aereo ha colpito un veicolo di servizio, uccidendo i due uomini a bordo, prima di finire la sua corsa in mare, spezzandosi in due.





L’evento è avvenuto poco prima delle 4:00 ora locale, poco prima della tarda serata di domenica in Italia. Le immagini dell’incidente, che sono state diffuse dai primi soccorsi giunti sul posto, mostrano l’aereo quasi completamente immerso in acqua, con solo il muso poggiato sulla riva e la coda completamente tranciata. Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, i quattro membri dell’equipaggio a bordo del volo sono riusciti a evacuare senza subire ferite, utilizzando gli scivoli dalla porta anteriore. Tuttavia, il bilancio per le vittime a terra è stato tragico.

Il velivolo ha investito un veicolo di pattugliamento terrestre che si trovava sulla pista, causando la morte istantanea di uno degli addetti, mentre l’altro è deceduto in ospedale dopo un disperato tentativo di salvataggio. Le vittime, un uomo di 30 anni e uno di 41, erano entrambi impiegati nel servizio aeroportuale.

Il Boeing 747-481 coinvolto nell’incidente era stato convertito da aereo passeggeri a cargo ed era operato dalla compagnia turca Air ACT per conto di Emirates SkyCargo attraverso un contratto di noleggio a lungo termine. Stando alle prime ricostruzioni, l’aereo era decollato dall’aeroporto internazionale Al Maktoum di Dubai e non trasportava alcun carico al momento dell’incidente.

Le autorità aeroportuali di Hong Kong hanno comunicato che intorno alle 03:50, il volo cargo con codice UAE9788, in arrivo da Dubai, è uscito di pista dopo l’atterraggio sulla pista nord. Immediatamente dopo l’incidente, sono state attivate le operazioni di soccorso e il Centro di Emergenza dell’Aeroporto è stato mobilitato. A causa dell’incidente, la pista nord è stata chiusa, mentre le piste sud e centrale sono rimaste operative.

Le prime informazioni indicano che l’aereo era in fase di atterraggio regolare quando, a pochi metri dal suolo, ha effettuato una virata improvvisa verso sinistra. Durante questa manovra, ha colpito un veicolo a terra con una delle ruote, per poi schiantarsi contro la recinzione, spezzandosi in due e finendo in mare.

Le autorità di Hong Kong hanno dichiarato che le condizioni meteorologiche erano favorevoli al momento dell’incidente e che erano state fornite all’aereo le istruzioni corrette per l’atterraggio. È stato inoltre confermato che il velivolo non ha emesso alcun segnale di emergenza prima di toccare terra, ma le indagini sono in corso per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

La comunità locale e i membri dell’industria aerea stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione e le indagini avviate dalle autorità competenti. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza operativa degli aeroporti e all’efficacia dei protocolli di emergenza in situazioni critiche.

Gli sviluppi futuri saranno monitorati attentamente, poiché le autorità di Hong Kong si impegnano a fare luce sulle cause di questo incidente e a garantire che misure adeguate vengano adottate per prevenire eventi simili in futuro. La tragedia ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma anche l’intera comunità aeroportuale, evidenziando l’importanza della sicurezza e della preparazione in ogni operazione aerea.



