I costruttori hanno distrutto il vialetto dopo che il proprietario della casa si è rifiutato di pagare per il lavoro completato

Parlando più tardi con 7News, Crowe ha spiegato che non gli era piaciuto quello che ha fatto e ha detto che ha fatto quel passo solo perché era stanco di essere approfittato dai clienti.

Ha detto ai giornalisti: “Sono orgoglioso del mio lavoro e amo il cemento, amo farlo”, aggiunta: “Voglio solo essere pagato.”

Crowe ha anche affermato di aver lavorato nel settore edile per molti anni e di aver sempre cercato di essere giusto e onesto nei suoi rapporti d’affari.