I costruttori hanno distrutto il vialetto dopo che il proprietario della casa si è rifiutato di pagare per il lavoro completato

Emanuela B.
12/10/2025
La clip virale ha scatenato il dibattito e le persone coinvolte in seguito hanno condiviso i loro lati della storia. Un gruppo di costruttori ha deciso di intraprendere un’azione drastica dopo che una discussione sul pagamento con un proprietario di casa ha portato a una completa rottura della fiducia. Hanno letteralmente scelto di annullare il loro lavoro quando le cose non sono andate come previsto.
La scena sorprendente si è svolta in Australia quando una squadra di commercianti ha completato un nuovo vialetto di cemento per un cliente. Quello che avrebbe dovuto essere un normale passaggio di consegne si è rapidamente trasformato in caos quando il proprietario della casa si sarebbe rifiutato di pagare l’intero importo concordato.



L’operaio edile Jesse Crowe aveva accettato di completare il progetto per $ 4.012 USD (circa $ 6.000 AUD) dopo aver discusso i termini con una donna di nome Viola, che lo aveva assunto per il lavoro.

Il progetto prevedeva il getto di cemento per un grande vialetto lungo la proprietà. Ma una volta terminato, Viola si sarebbe rifiutata di pagare l’intero saldo del conto.

Inizialmente aveva pagato in anticipo circa $ 1.670 USD (AU $ 2.500), ma presto sorse un disaccordo sulla lavorazione e sul processo di pulizia che seguì l’installazione.

A causa di questa controversia, Viola avrebbe trattenuto i restanti $ 2.340 USD (AU $ 3.500) da Crowe e dal suo equipaggio.

Durante un’intervista con 7News, la proprietaria di casa australiana ha condiviso la sua versione della storia, dicendo che è stata minacciata da Crowe dopo aver espresso le sue preoccupazioni sull’aspetto del vialetto.

“[Hanno detto] ‘paghi adesso, adesso o spaccheremo il cemento'”, lei disse.

Viola ha anche affermato che i lavoratori si erano rifiutati di finire il lavoro e ha insistito sul fatto che avrebbe effettuato il pagamento finale se lo avessero completato correttamente.

Ha continuato, spiegando: “Hanno fatto quello che volevano, non quello che volevo.”

Una volta che Crowe si rese conto che non avrebbe ricevuto il resto del pagamento, decise di gestire le cose a modo suo piuttosto che perseguirle attraverso i canali ufficiali.

Il costruttore ha poi pubblicato online un video che mostra quello che ha definito un esempio di ‘cosa succede quando non paghi i lavori eseguiti da te.’ Quella clip si è diffusa rapidamente sui social media e ha guadagnato enorme attenzione.

Nel video ormai virale, si possono vedere Crowe e un altro lavoratore oscillare picconi sul vialetto appena colato, sfondando il cemento liscio che avevano appena finito di posare.

Sullo sfondo, si sente la voce di un uomo gridare: “Avresti dovuto pagare. E costerà di più far sì che tutto venga dissotterrato, portato via e versato di nuovo.”

“Non volevo pagare? Questo è quello che è successo.”

La clip dei costruttori che distruggono il proprio lavoro è diventata virale7Notizie
Parlando più tardi con 7News, Crowe ha spiegato che non gli era piaciuto quello che ha fatto e ha detto che ha fatto quel passo solo perché era stanco di essere approfittato dai clienti.

Ha detto ai giornalisti: “Sono orgoglioso del mio lavoro e amo il cemento, amo farlo”, aggiunta: “Voglio solo essere pagato.”

Crowe ha anche affermato di aver lavorato nel settore edile per molti anni e di aver sempre cercato di essere giusto e onesto nei suoi rapporti d’affari.

Ha aggiunto: “Non vogliono pagare, in fin dei conti, cosa farai?”



