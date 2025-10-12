I costruttori hanno distrutto il vialetto dopo che il proprietario della casa si è rifiutato di pagare per il lavoro completato

L’operaio edile Jesse Crowe aveva accettato di completare il progetto per $ 4.012 USD (circa $ 6.000 AUD) dopo aver discusso i termini con una donna di nome Viola, che lo aveva assunto per il lavoro.
Inizialmente aveva pagato in anticipo circa $ 1.670 USD (AU $ 2.500), ma presto sorse un disaccordo sulla lavorazione e sul processo di pulizia che seguì l’installazione.
A causa di questa controversia, Viola avrebbe trattenuto i restanti $ 2.340 USD (AU $ 3.500) da Crowe e dal suo equipaggio.
“[Hanno detto] ‘paghi adesso, adesso o spaccheremo il cemento'”, lei disse.
Viola ha anche affermato che i lavoratori si erano rifiutati di finire il lavoro e ha insistito sul fatto che avrebbe effettuato il pagamento finale se lo avessero completato correttamente.
Una volta che Crowe si rese conto che non avrebbe ricevuto il resto del pagamento, decise di gestire le cose a modo suo piuttosto che perseguirle attraverso i canali ufficiali.
Il costruttore ha poi pubblicato online un video che mostra quello che ha definito un esempio di ‘cosa succede quando non paghi i lavori eseguiti da te.’ Quella clip si è diffusa rapidamente sui social media e ha guadagnato enorme attenzione.
Sullo sfondo, si sente la voce di un uomo gridare: “Avresti dovuto pagare. E costerà di più far sì che tutto venga dissotterrato, portato via e versato di nuovo.”
“Non volevo pagare? Questo è quello che è successo.”
Ha detto ai giornalisti: “Sono orgoglioso del mio lavoro e amo il cemento, amo farlo”, aggiunta: “Voglio solo essere pagato.”
Crowe ha anche affermato di aver lavorato nel settore edile per molti anni e di aver sempre cercato di essere giusto e onesto nei suoi rapporti d’affari.
Ha aggiunto: “Non vogliono pagare, in fin dei conti, cosa farai?”
