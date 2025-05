I medici affermano che questa frase significa quasi sempre che c’è qualcosa di gravemente sbagliato

In passato, diversi medici si sono rivolti a siti di social media come Reddit e X (ex Twitter) per parlare di una frase in particolare che spesso fa scattare in loro un campanello d’allarme.

Un medico l’ha addirittura definita una vera e propria “perla clinica” quando l’ha condivisa sul noto subreddit r/medicine.

Questa comunità online, dedicata alle discussioni tra professionisti del settore medico, ha ospitato la spiegazione del medico su come ascoltare questa frase specifica fornisca loro quello che hanno descritto come un “valore predittivo positivo per malattie gravi vicino al 100%”.