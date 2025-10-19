



I miei genitori sono divorziati da due anni e vivo con mia madre.

Un giorno, mio padre mi propose di trasferirmi da lui, e io accettai.

Ma presto, la mia matrigna cominciò a chiedermi di fare da babysitter.





Mi ero stufata. Così decisi di farle assaggiare la sua stessa medicina.

Quando mio padre mi lasciò una bambina da accudire… me ne andai anch’io.

Non lontano, e non per molto. Solo quanto bastava per fargli capire la lezione.

Ma andiamo con ordine.

Avevo diciassette anni quando mio padre mi chiamò all’improvviso dicendo:

“Ormai le cose si sono calmate. Se vuoi venire a vivere qui per un po’, per cambiare aria, sei la benvenuta.”

In quel periodo litigavo spesso con mia madre—per la scuola, le faccende, le solite cose—così quando lui me lo propose, mi sembrò un modo per respirare.

Feci la valigia e mi trasferii il weekend successivo.

All’inizio, tutto sembrava andare bene. Era tranquillo. Pulito. La casa nuova di papà era in un quartiere migliore.

La mia matrigna, Karen—sì, proprio così, senza ironia—mi accolse con un sorriso tirato, che non arrivava mai agli occhi. Disse di aver preparato la stanza degli ospiti per me e che sperava mi sentissi “come a casa”.

La prima settimana passò senza problemi. Dormivo fino a tardi, papà faceva i pancake la domenica, e Karen persino si offrì di portarmi a comprare delle scarpe nuove.

Pensai: forse non sarà così male.

Poi arrivò la bambina.

Tecnicamente, una bimba di due anni e mezzo: la figlia di Karen da un precedente matrimonio.

Ricci rossi, grandi occhi verdi e un urlo capace di spaccare i vetri. Si chiamava Elsie.

Una bambina adorabile, ma… stancante.

Iniziai a notare un modello.

Karen “doveva uscire un attimo” a ritirare il bucato, e, come per magia, mi ritrovavo con la bambina. Poi era per la spesa. Poi per lo yoga. Poi “un pranzo urgente con sua sorella”.

Prima che me ne accorgessi, stavo guardando Elsie quattro giorni a settimana, per ore.

Papà non vedeva il problema.

“Dai, sei qui, non lavori. Che ti costa?”

Il problema era che non ero venuta lì per fare la babysitter gratuita. Dovevo concentrarmi sulla scuola. Capire cosa volevo fare della mia vita, non cambiare pannolini e cantare le canzoncine di Cocomelon finché non mi si scioglieva il cervello.

Una sera, dopo che Karen mi aveva mollato di nuovo Elsie per andare al suo “club del libro” (era tornata profumando vistosamente di vino), mi sedetti con papà.

“Guarda,” gli dissi, “mi sento usata. Non mi sono trasferita qui per fare la tata.”

Lui annuì piano, ma capii che non voleva discutere.

“Karen ha solo bisogno di una mano, tutto qui. Si fida di te.”

Quella frase fu la goccia che fece traboccare il vaso.

Fiducia? Fiducia a farmi fare da babysitter gratis mentre lei beveva mimose e andava a fare shopping?

Così elaborai un piano.

La volta successiva che Karen lasciò Elsie dicendo “torno subito” (senza mai dire quando), aspettai dieci minuti.

Poi chiamai un taxi.

Prepara i suoi snack, il pannolino di ricambio, e lasciai un biglietto sul tavolo:

“Visto che ti fidi tanto di me, io ho deciso di fidarmi dei vicini. Elsie è con la signora Daniels, di fronte.

Ha detto che può tenerla un’oretta.

Io sono andata in biblioteca. Forse per più tempo.”

E andai davvero in biblioteca. Per cinque ore.

Telefono spento.

Quando tornai, papà stava camminando avanti e indietro per il soggiorno come un pazzo, e Karen era in lacrime.

“Come hai potuto lasciare una bambina a una sconosciuta?!”

“La signora Daniels mi faceva da babysitter quando avevo cinque anni. Hai detto che sono parte della famiglia, giusto? Ho pensato che lo fosse anche lei.”

Papà sembrava volersi far inghiottire dal pavimento. Karen restò zitta.

Passai accanto a loro, andai a prendere Elsie dalla signora Daniels, la ringraziai con calma e tornai nella mia stanza come se nulla fosse.

Il giorno dopo, l’atmosfera era completamente diversa.

Karen smise di chiedermi di fare la babysitter.

Papà camminava in punta di piedi attorno a me.

La tensione si tagliava con un coltello, ma avevo ottenuto ciò che volevo: rispetto.

Per circa una settimana, finalmente ebbi la tranquillità che pensavo di trovare trasferendomi lì.

Poi sentii Karen al telefono dire:

“È manipolativa, Brian. Proprio come sua madre.”

Quella frase mi colpì dritto al petto.

Quella sera, dissi a papà che sarei tornata da mamma.

Non urlai. Non litigai. Feci semplicemente la valigia, chiamai un taxi e me ne andai.

Quando arrivai a casa, mamma mi abbracciò così forte che finalmente riuscii a respirare.

Non fece commenti, non disse “te l’avevo detto”.

Preparò la mia lasagna preferita e disse solo:

“Dimmi quando ti sentirai pronta a parlarne.”

Una settimana dopo trovai un lavoretto part-time in una libreria vicino casa.

Iniziai a risparmiare.

E, soprattutto, imparai a dire “no” — con calma, ma con fermezza.

Passarono alcuni mesi.

Poi, un pomeriggio, ricevetti una lettera.

Una vera lettera, nella posta. Firmata da Karen.

Era goffa, ma sincera.

“Sono stata ingiusta con te. Ti ho chiesto troppo. Ora lo capisco.

Spero che Elsie non l’abbia percepito. Parla ancora di te.”

Non sapevo che farne, all’inizio. Ma la conservai nel cassetto.

Non risposi. Non subito.

Passarono i mesi. Poi, un giorno, incontrai loro—papà e Karen—al mercato contadino.

Elsie era con loro, teneva la mano del papà e mangiava una fragola.

Quando mi vide, i suoi occhi si illuminarono e corse verso di me gridando:

“Sissy!”

Mi bloccai, sorpresa.

Mi saltò in braccio come se nulla fosse mai successo.

Karen arrivò pochi secondi dopo.

“Si ricorda ancora di te,” disse. “Parliamo spesso di te.”

Annuii, incerta su cosa dire.

Karen fece un respiro profondo.

“Ho sbagliato. Pensavo di dimostrare fiducia, ma in realtà stavo solo scaricando responsabilità. Mi dispiace.”

Questa volta mi guardò dritto negli occhi.

E non distolse lo sguardo.

Rimasi in silenzio per un po’, osservando Elsie che saltellava intorno a noi.

Poi dissi:

“Adesso lavoro. Ma se mai avrete davvero bisogno di una babysitter, in un’emergenza… metterò una tariffa. E preavviso.”

Karen sorrise, un po’ imbarazzata. “Giusto.”

Non diventammo mai amiche, ma qualcosa cambiò. Ci rispettavamo.

Papà persino mi invitò a pranzo, solo noi due.

Disse che ammirava il modo in cui avevo saputo farmi valere.

“Non sono stato presente come avrei dovuto,” ammise. “Ma sto cercando di migliorare.”

E sai una cosa? Ci riuscì.

Piano, ma ci riuscì.

Mi chiamava più spesso. Manteneva le promesse.

Io rimasi con mamma.

Era casa, dopotutto.

Ma ora, i sensi di colpa e le manipolazioni non avevano più presa su di me.

Avevo imparato la differenza tra responsabilità e peso.

Ripensandoci, non mi pento affatto di quel biglietto.

Non fu vendetta. Fu un confine.

A volte le persone non capiscono, finché non gli mostri esattamente come ti stanno trattando.

Elsie mi manda ancora disegni.

L’ultimo era un omino con i capelli rossi e un palloncino.

Lo ha intitolato “Sissy grande”.

È appeso al mio frigorifero.



