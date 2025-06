I risultati del Referendum dell’8 e 9 giugno saranno disponibili già in serata, mentre per i ballottaggi comunali si potrebbero attendere fino alla notte tra lunedì e martedì

Oggi, lunedì 9 giugno, si concludono le operazioni di voto in tutta Italia per i Referendum su cittadinanza, lavoro e giustizia, oltre che per i ballottaggi comunali in alcuni centri. Alle ore 15:00 i seggi chiuderanno ufficialmente, dando avvio immediato alla fase di scrutinio. Le schede relative ai quesiti referendari saranno le prime a essere conteggiate, seguite dai voti per i ballottaggi comunali. L’assenza di exit poll rende necessario attendere le proiezioni basate sui dati reali, che potrebbero iniziare a essere disponibili nel tardo pomeriggio.





Gli elettori sono stati chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno per esprimersi su temi di rilevanza nazionale e locale. I Referendum hanno riguardato questioni legate al lavoro e alla cittadinanza, mentre nei comuni con più di 15.000 abitanti si sono svolti i ballottaggi per scegliere i sindaci, a seguito delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio scorso.

Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Secondo quanto previsto, i risultati definitivi dei Referendum potrebbero essere resi noti già in serata, tra le 20:00 e le 23:00, salvo ritardi dovuti a un’elevata affluenza o a difficoltà tecniche nelle sezioni. Per quanto riguarda i ballottaggi comunali, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente, con la possibilità che i dati definitivi arrivino nella notte tra lunedì e martedì.

L’affluenza rappresenta un elemento cruciale per la validità dei Referendum. A partire dalle ore 15:30 sarà possibile avere un primo quadro chiaro sul livello di partecipazione degli elettori. Questo dato sarà fondamentale per determinare se è stato raggiunto il quorum necessario affinché i quesiti referendari siano considerati validi.

Le prime proiezioni sui risultati delle elezioni comunali basate su dati reali potrebbero essere disponibili intorno alle ore 17:00, ma la loro pubblicazione dipenderà dalla rapidità con cui verranno completati gli scrutini nelle sezioni campione. Per i ballottaggi comunali, lo spoglio inizierà solo una volta concluso quello relativo ai Referendum. Questo significa che in alcune città le operazioni potrebbero iniziare nel tardo pomeriggio o addirittura in serata.

I risultati definitivi saranno progressivamente pubblicati sul portale del Ministero dell’Interno, Eligendo, oltre che sui siti ufficiali delle amministrazioni comunali interessate. In passato, per le tornate elettorali simili, i tempi di attesa per i risultati definitivi dei ballottaggi sono variati sensibilmente a seconda della complessità del voto e del numero di sezioni da scrutinare.

Per garantire un aggiornamento costante e accurato sull’andamento dello scrutinio, è consigliabile consultare fonti ufficiali come il portale Eligendo, che fornirà dati aggiornati in tempo reale. Inoltre, molte testate giornalistiche seguiranno l’evoluzione dello spoglio attraverso dirette dedicate sia sul web che in televisione.