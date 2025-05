I testimoni descrivono il momento in cui l’elicottero si è schiantato nel fiume Hudson

I testimoni hanno raccontato inquietanti resoconti dell’incidente dell’elicottero nel fiume Hudson che ha causato diverse vittime, inclusi bambini. Dani Horbiak, residente a Jersey City, ha sentito una serie di rumori rapidi simili a colpi di arma da fuoco. Allarmata, si è precipitata alla finestra e ha visto l’elicottero che perdeva il controllo prima di rompersi in più pezzi e precipitare nel fiume. “È finito in acqua in diversi pezzi”, ha ricordato, sconvolta dall’evento.





A Hoboken, Lesly Camacho, cameriera di un ristorante, ha anch’essa assistito all’incidente. Ha descritto l’elicottero che ruotava vorticosamente lasciandosi dietro una scia di fumo prima di schiantarsi violentemente sull’acqua.

Mandy Bowlin, turista di Chattanooga, Tennessee, era a bordo di un battello turistico Circle Line quando l’escursione tranquilla si è trasformata in un incubo. Ha sentito un forte boato e si è voltata per vedere la pala del rotore staccarsi in volo prima che l’aeromobile si tuffasse in acqua. Bowlin era terrorizzata, soprattutto per sua figlia, mentre i detriti volavano verso la loro barca.

Peter Park, residente locale di Jersey City, ha sentito un forte boato intorno alle 15:15 e si è affacciato alla finestra per vedere un elicottero che lasciava una scia di fumo nero. Ha visto le pale del rotore cadere nel fiume, pericolosamente vicino alla riva del New Jersey. Preoccupato per la sicurezza dei presenti, Park ha subito inviato un messaggio a sua moglie e chiamato il 911 per segnalare l’incidente.

Dominick Cognata, un altro testimone, stava camminando quando ha sentito il motore dell’elicottero che sputacchiava e si è voltato per vedere l’elicottero schiantarsi in acqua. Ha ricordato il momento angosciante in un’intervista, aggiungendosi al crescente numero di testimonianze sulla scena. Ulteriori dettagli sono attesi man mano che l’indagine prosegue.