Il celebre ex giocatore di hurling irlandese, DJ Carey, ha ammesso di aver simulato una malattia per ottenere denaro, dichiarandosi colpevole di frode finanziaria

L’ex campione di hurling DJ Carey, uno dei più grandi protagonisti di questo sport tradizionale irlandese, è stato recentemente coinvolto in una vicenda giudiziaria che ha scosso l’opinione pubblica. Il 54enne, noto per aver vinto cinque volte l’All-Ireland e aver ottenuto numerosi riconoscimenti All-Star, ha ammesso davanti alla corte di aver ingannato diverse persone fingendo di essere affetto da cancro per ottenere aiuti economici.





Le accuse, che si riferiscono a un periodo compreso tra il 2014 e il 2022, riguardano una serie di frodi finanziarie ai danni di almeno 13 individui. Tra le vittime figura anche Denis O’Brien, uno degli imprenditori più facoltosi d’Irlanda. Secondo quanto emerso durante il processo, Carey aveva utilizzato la sua fama e un’immagine particolarmente convincente per persuadere le persone a donare denaro per presunte cure mediche.

L’immagine incriminata, che all’epoca aveva circolato sui social media, ritraeva Carey sdraiato su un letto con un tubicino nel naso. L’ex atleta aveva dichiarato di trovarsi in ospedale per sottoporsi a trattamenti contro il cancro. Tuttavia, una successiva analisi ha rivelato che il tubicino era in realtà un cavo di iPhone fissato al naso con del nastro adesivo. La fotografia, che aveva giocato un ruolo chiave nel convincere le vittime a effettuare donazioni, è tornata alla ribalta sui social dopo la sua ammissione di colpevolezza.

La crisi economica personale di Carey era nota da tempo. Dopo aver abbandonato la scena sportiva e i successi che ne derivavano, l’ex campione aveva affrontato gravi difficoltà finanziarie. Questi problemi lo avrebbero spinto a mettere in atto la truffa, sfruttando la fiducia e la generosità delle persone che lo ammiravano.

Durante l’udienza, il legale difensore di Carey ha sottolineato che, nonostante le accuse riguardino una malattia inventata, l’ex giocatore soffre realmente di problemi di salute. È stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico per una grave condizione cardiaca. L’avvocato ha dichiarato: “Nonostante le circostanze legate al cancro siano false, il signor Carey soffre effettivamente di gravi problemi di salute.”

La sentenza definitiva sarà pronunciata il prossimo mercoledì 29 ottobre. Fino ad allora, Carey rimarrà in libertà dopo essere stato rilasciato su cauzione. Il caso ha sollevato interrogativi sulla responsabilità morale delle figure pubbliche e sull’impatto che la loro notorietà può avere nel manipolare le emozioni e la fiducia delle persone.

L’hurling, sport tradizionale profondamente radicato nella cultura irlandese, ha visto in DJ Carey uno dei suoi più grandi protagonisti. La sua carriera sportiva è stata caratterizzata da straordinarie prestazioni e vittorie memorabili che gli hanno garantito un posto d’onore nella storia dello sport locale. Tuttavia, questa vicenda giudiziaria rischia di offuscare il suo lascito sportivo.

Le vittime della frode hanno espresso incredulità e delusione per quanto accaduto. Molti di loro avevano donato denaro non solo per aiutare una figura pubblica che ammiravano, ma anche mossi dalla compassione per le presunte difficoltà mediche dell’ex atleta. La scoperta della verità ha generato un forte senso di tradimento.

Il caso di DJ Carey rappresenta un esempio emblematico di come la fama possa essere utilizzata in modo improprio per ottenere vantaggi personali. La vicenda solleva questioni etiche importanti e invita a riflettere sulla necessità di verificare le informazioni prima di offrire supporto economico o emotivo.

Con la data della sentenza ormai vicina, l’Irlanda attende con interesse l’esito del processo. Questo caso potrebbe avere implicazioni significative non solo per la figura dell’ex campione, ma anche per la percezione pubblica delle responsabilità delle celebrità nei confronti della società.