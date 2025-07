Il duo comico formato da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, noto come I Pozzolis Family, ha annunciato la fine del loro matrimonio, pur continuando a collaborare professionalmente

I comici Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, conosciuti come I Pozzolis Family, hanno reso pubblica la decisione di separarsi, una scelta maturata un anno fa ma comunicata solo recentemente. La coppia, che ha conquistato il pubblico con i racconti ironici sulla loro vita familiare, ha spiegato che l’amore di coppia è giunto al termine, ma il loro legame come genitori e collaboratori professionali rimane solido.





La notizia è stata condivisa attraverso un’intervista al Corriere della Sera, dove Alice Mangione ha raccontato il percorso che li ha portati a questa decisione: “Adesso andiamo avanti. Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori. Però quell’amore là, di coppia, è finito. Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale.” La separazione è stata il risultato di una lunga riflessione e di due anni di terapia di coppia, culminata nel giugno 2024. I due hanno preferito prendersi del tempo prima di comunicarlo pubblicamente, concentrandosi prima sull’elaborazione della situazione all’interno della famiglia e sulla spiegazione ai figli.

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, genitori di Olivia, nata nel 2015, e Giosuè, nato nel 2017, hanno scelto di vivere in abitazioni separate ma vicine, entrambe situate a Milano. “Gianmarco resta nella nostra vecchia casa, quella che si vede sui social con la cucina allestita a teatro; io mi sono spostata in un appartamento. I bambini stanno metà con me e metà con lui, non abbiamo avuto bisogno di avvocati,” ha aggiunto Alice Mangione, sottolineando la serenità con cui hanno gestito la separazione.

La motivazione principale dietro questa decisione è stata spiegata dalla stessa comica: “Qualcosa che si è spento e che lascia posto a un altro affetto. Non litigavamo mai, anche in passato: forse già era un segnale. Nell’ultimo periodo non ridevamo nemmeno più insieme e per noi (entrambi comici) era sintomo pesante.” La mancanza di risate condivise, elemento centrale della loro relazione e della loro attività lavorativa, è stata interpretata come un campanello d’allarme.

Nonostante la fine del matrimonio, il duo ha deciso di continuare a collaborare professionalmente. La loro pagina social, I Pozzolis Family, non subirà interruzioni ma si trasformerà per riflettere la nuova realtà. “Nasce la New Pozzolis family, dove New è anche nel logo. Siamo persone normali, genitori normali, un uomo e una donna normali. Continueremo a raccontarci, anche da genitori separati come nella vita ce ne sono tanti,” hanno dichiarato.

La scelta di rendere pubblica la separazione è stata motivata anche da una questione di trasparenza nei confronti del pubblico che li segue. “Da molto non citiamo più il fatto di essere sposati. Abbiamo toccato altri temi. Dovevamo capire noi stessi, solo dopo è arrivato il pensiero di cosa fare sul lavoro,” ha spiegato Alice Mangione. Il duo ha rispettato tutti gli impegni lavorativi precedenti e ha deciso di rallentare con le nuove collaborazioni per adattarsi alla nuova situazione.

La separazione tra Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione rappresenta un cambiamento significativo sia nella loro vita privata che professionale, ma dimostra anche un approccio maturo e collaborativo alla gestione della loro famiglia e delle responsabilità lavorative. I fan potranno continuare a seguirli nelle loro attività creative, che ora rifletteranno una nuova prospettiva sulla vita familiare.

La coppia ha scelto di affrontare questa transizione con discrezione e rispetto reciproco, dimostrando che anche una separazione può essere vissuta in modo positivo e costruttivo per il bene dei figli e del lavoro condiviso.