Il figlio di Kelly Ripa e Mark Consuelos, Michael, compie 27 anni e le persone non riescono a credere a quanto assomigli a suo padre.

Kelly Ripa e Mark Consuelos sono forse una delle coppie più amate d’America. Sono insieme da quasi tre decenni e hanno tre figli insieme.





Il loro figlio maggiore ha appena compiuto 27 anni e hanno condiviso alcune foto del giovane, suscitando molte reazioni! Kelly Ripa e Mark Consuelos stanno celebrando il 27° compleanno del loro primogenito, Michael. Per segnare l’occasione, i genitori orgogliosi hanno fatto un viaggio nei ricordi e hanno condiviso alcune immagini commoventi del loro figlio nel corso degli anni.

I conduttori di Live With Kelly and Mark hanno pubblicato su Instagram un video carino con immagini e video del loro primogenito. La didascalia recitava: “Buon 27° compleanno al membro fondatore della nostra famiglia @Michael.Consuelos ? hai fatto partire tutto, piccolino, e ti amiamo!” Il video era accompagnato dalla canzone “Move On Up” di Curtis Mayfield, mentre le immagini di Michael, dal giorno della sua nascita fino ad oggi, iniziavano a scorrere. Il video includeva una serie di momenti della sua vita con altre persone importanti come i suoi genitori e nonni.

Anche i fratelli più piccoli di Michael sono apparsi nel video in immagini più recenti: Lola, 22 anni, e Joaquin, 21 anni.

Ripa e Consuelos si sono sposati nel 1996. Gli amici, la famiglia e i fan della coppia hanno commentato sotto il post per fare gli auguri a loro e a loro figlio per il compleanno. “Adoro questo. Buon compleanno Mikey!”, ha scritto Andy Cohen. “Il più dolce”, ha aggiunto Nia Long.

Ogni volta che uno dei due genitori condivide una foto di Michael, i loro fan commentano su quanto Michael somigli esattamente a suo padre, Mark Consuelos. “Wow! Michael è l’immagine speculare di un giovane Mark”, ha scritto una persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kelly Ripa (@kellyripa)

“Bellissimo OMG Michael è l’immagine speculare di suo padre”, ha aggiunto un altro. “OMG, tuo figlio e tuo marito sono gemelli identici”, non riusciva a crederci un altro fan!

Michael ha seguito le orme dei suoi genitori e ha iniziato a lavorare nell’industria dell’intrattenimento. Ha recitato in Riverdale insieme a suo padre ed è produttore di diversi programmi, tra cui le serie Real Housewives, Summer House e Winter House.