Il figlio muore di tumore, i genitori donano macchinari all’ospedale Pascale di Napoli

La tragedia della perdita del figlio ha spinto Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino a trasformare il loro dolore in un progetto di solidarietà. Quattro anni fa, il loro giovane figlio Roberto Fiorentino è scomparso a causa di un tumore. Da allora, i due genitori hanno fondato l’associazione “Rf78 – PerSempreRoby”, con l’obiettivo di sostenere la ricerca e migliorare le attrezzature mediche per la lotta contro il cancro.





Recentemente, grazie ai fondi raccolti tramite l’associazione e con il supporto della squadra di volley Romeo Sorrento, del Sorrento Calcio e del Club Napoli Città di Sorrento, hanno donato un macchinario tecnologico all’Istituto Tumori Pascale di Napoli. Si tratta di un termociclatore a tre piastre, uno strumento avanzato che consente indagini molecolari sui campioni tumorali. La donazione è stata destinata al reparto di Oncologia Clinica Sperimentale Toracico-polmonare, diretto dal professor Alessandro Morabito.

Il gesto rappresenta la terza donazione effettuata dall’associazione negli ultimi due anni. Il macchinario è stato consegnato personalmente dai rappresentanti dell’associazione “Rf78 – PerSempreRoby” a una delegazione medica del Pascale.

L’ospedale Pascale ha avuto un ruolo cruciale nella storia di Roberto Fiorentino, che era stato ricoverato e curato proprio nel reparto di Oncologia Clinica Sperimentale Toracico-polmonare nel 2020. Durante il suo percorso terapeutico, Roberto era stato il primo paziente italiano a partecipare a uno studio clinico innovativo per il trattamento con un farmaco biologico inibitore di RET. Questo farmaco è stato successivamente approvato per l’uso clinico grazie ai risultati ottenuti dallo studio condotto presso l’Istituto Tumori Pascale.

La vicenda della famiglia Fiorentino non solo racconta una storia di dolore trasformata in speranza, ma evidenzia anche l’importanza della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie nella lotta contro il cancro. Il termociclatore donato contribuirà a migliorare ulteriormente le possibilità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti oncologici.

Il gesto dei genitori e il lavoro svolto dall’associazione “Rf78 – PerSempreRoby” rappresentano un esempio concreto di come sia possibile trasformare una tragedia personale in un’opportunità per aiutare gli altri. Grazie alla loro determinazione e all’impegno nella raccolta fondi, il reparto diretto dal professor Morabito potrà contare su strumenti all’avanguardia per proseguire nella ricerca e migliorare le cure offerte ai pazienti.

L’ospedale Pascale di Napoli, noto per essere uno dei principali centri oncologici in Italia, continua così a distinguersi per la qualità delle cure e l’innovazione nei trattamenti. La donazione ricevuta da parte dell’associazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel garantire ai pazienti le migliori opportunità terapeutiche possibili.