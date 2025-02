Il gesto di Helena a Zeudi scatena il web: il pubblico è furioso dopo il confronto al Grande Fratello

Un gesto di Helena durante un incontro con Zeudi al Grande Fratello ha scatenato la reazione dei fan, con commenti infuocati sui social.





Dopo aver passato una notte nel tugurio, Javier ed Helena sono tornati nella casa del Grande Fratello, dove un incontro con Zeudi ha creato una forte tensione tra i concorrenti. La situazione si è scaldata quando, dopo il loro ritorno, Helena si è avvicinata a Zeudi con un gesto che ha subito infiammato i social: un bacio sulla guancia che non è passato inosservato, suscitando molte critiche da parte del pubblico.

Durante la notte, mentre Javier ed Helena festeggiavano l’inizio della loro relazione con una cena romantica e un momento di passione, Zeudi stava affrontando un forte crollo psicologico. In puntata, Alfonso Signorini aveva mostrato le immagini del loro primo bacio, che apparentemente non aveva scosso Zeudi. Tuttavia, poco dopo, l’ex Miss Italia non ha retto e si è lasciata andare in lacrime, affrontando la realtà della relazione tra Javier e Helena.

Zeudi ha espresso il suo disappunto, dicendo: “Ho creduto in Javier da ieri sera. Non riuscivo a credergli, perché una settimana fa diceva di non provare attrazione fisica per lei. Pensavo fosse egoista e ipocrita. L’ho rivalutato, ci credo in loro, ma non penso che dureranno. Non avevo mai più provato qualcosa per un uomo dopo il mio primo fidanzatino.”

Quando Javier ed Helena sono finalmente rientrati nella casa, con ancora i segni della notte trascorsa insieme, si sono trovati di fronte a Zeudi e Iago García, impegnati in un chiarimento. L’imbarazzo era palpabile, ma Iago ha cercato di rompere il ghiaccio con una semplice domanda: “Come va?” Helena, sorridente, ha risposto prontamente, e subito dopo sia lei che Javier si sono avvicinati agli altri due concorrenti per scambiarsi un bacio sulla guancia.