Il gesto di Lorenzo Spolverato verso Stefania Orlando sui social: “È un bullo, fuori dal Grande Fratello”

Il comportamento di Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello ha sollevato un acceso dibattito, tanto da spingere il Codacons a richiedere la chiusura del programma condotto da Alfonso Signorini. Stefania Orlando, una delle concorrenti, ha pubblicamente criticato l’atteggiamento di Spolverato, definendolo “arrogante” e accusandolo di manipolare le dinamiche relazionali con Shaila Gatta per ottenere maggiore visibilità.





Questa tensione tra i due è diventata palpabile, culminando in un episodio avvenuto nella notte scorsa. Durante una conversazione in camera con Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, Spolverato ha chiesto dove dormisse Stefania Orlando. Successivamente, ha iniziato a saltare sul suo letto, urlando. Le compagne di stanza hanno reagito con divertimento, esortandolo a non farlo, mentre la situazione veniva ripresa dalle telecamere del reality.

Tuttavia, il gesto non è passato inosservato sui social media, dove le reazioni sono state fortemente negative. Un utente ha commentato: “Ma Lorenzo che salta con tutte le scarpe per dispetto sul letto di Stefania? Ovviamente quando lei non c’è. Ma quanto schifo?” Altri commenti hanno utilizzato termini più pesanti, definendo Spolverato un “bullo delinquente raccomandato” e condannando il suo comportamento come vile, chiedendo l’espulsione dal programma.

L’aggressività di Lorenzo Spolverato non è stata oggetto di critica solo da parte di Stefania Orlando. Anche Jessica Morlacchi ha espresso il suo disappunto, raccontando un episodio in cui Spolverato ha colpito un muro con un pugno, svegliandola nel cuore della notte. “Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello”, ha dichiarato.

In risposta a tali comportamenti, Alfonso Signorini ha richiamato Spolverato, sottolineando che il fatto di essere finalista non gli conferisce il diritto di agire senza rispetto per gli altri. “Il fatto che tu sia finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Fosse per me ti avrei squalificato”, ha affermato il conduttore, evidenziando la necessità di mantenere un ambiente rispettoso all’interno della Casa.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla condotta dei concorrenti all’interno del Grande Fratello, con molti spettatori che si interrogano sulla possibilità di gestire meglio le dinamiche relazionali e i conflitti tra i partecipanti. Il Codacons, in particolare, ha preso posizione contro il programma, sostenendo che comportamenti come quelli di Spolverato non dovrebbero essere tollerati in un format di intrattenimento che si rivolge a un pubblico vasto.

Le polemiche non si limitano solo ai comportamenti di Lorenzo Spolverato, ma si estendono anche a come il reality gestisce le interazioni tra i concorrenti. La preoccupazione è che tali atteggiamenti possano influenzare negativamente i giovani telespettatori, rendendo necessario un riesame delle regole e delle condotte ammesse all’interno della Casa.

In questo contesto, le reazioni del pubblico e delle autorità competenti potrebbero portare a cambiamenti significativi nel format del Grande Fratello. La questione è ora sul tavolo, e gli sviluppi futuri potrebbero influenzare non solo il destino di Lorenzo Spolverato, ma anche quello del programma stesso.