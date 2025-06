Il gesto emozionante di Luis Enrique: la maglietta speciale in ricordo della figlia Xana

Luis Enrique, attuale tecnico del Paris Saint-Germain, ha raggiunto un traguardo importante vincendo la Champions League, coronando un sogno personale e professionale. Questo successo, però, non è solo una vittoria sportiva, ma rappresenta anche un momento di grande significato emotivo. L’allenatore ha infatti mantenuto una promessa fatta alla figlia Xana, scomparsa nel 2019 a soli nove anni a causa di una malattia rara.





Dopo il trionfo contro l’Inter, l’allenatore spagnolo ha celebrato l’occasione in modo speciale. Subito dopo il fischio finale, Luis Enrique si è diretto verso le tribune, dove gli è stata consegnata una maglietta preparata appositamente per l’occasione. Una volta indossata sul campo, la t-shirt nera ha rivelato un disegno significativo: due figure stilizzate, rappresentanti un padre e una figlia, intenti a piantare una bandiera del PSG sul terreno di gioco. Questo gesto simbolico ha voluto rievocare un momento iconico del passato e consolidare il legame spirituale con Xana.

Il riferimento è chiaro: nel 2015, quando era alla guida del Barcellona, Luis Enrique aveva festeggiato la vittoria della Champions League con la figlia sul campo di Berlino. In quell’occasione, padre e figlia avevano piantato insieme una bandiera del club blaugrana, un gesto che è rimasto impresso nella memoria collettiva per la sua dolcezza e semplicità. Tuttavia, la vita ha riservato a Luis Enrique una prova durissima: nel 2019, Xana è venuta a mancare a causa di una malattia rara, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia.

Nonostante il dolore, l’allenatore ha continuato a lavorare con determinazione, portando avanti la sua carriera e onorando la memoria della figlia. “Ricordo una foto incredibile alla finale di Champions League a Berlino, dove Xana pianta una bandiera del Barcellona. Ho il desiderio di fare lo stesso con il Paris Saint-Germain. Mia figlia non sarà lì fisicamente, ma lo sarà spiritualmente”, aveva dichiarato in passato.

La maglietta indossata durante i festeggiamenti non è stata scelta a caso. Il disegno che raffigura un papà e una figlia che piantano una bandiera del PSG è stato realizzato dall’artista Edgar Plans ed è strettamente legato alla Fondazione XANA, creata da Luis Enrique in memoria della figlia. Questa organizzazione si dedica alla ricerca medica e al sostegno dei bambini affetti da gravi malattie, oltre a fornire supporto alle loro famiglie. Sul sito ufficiale della fondazione si legge: “Grazie Edgar Plans per questa preziosa illustrazione che raccoglie non solo una vittoria, ma tutto ciò che rappresenta: sostegno, affetto e quell’energia invisibile che ci fa diventare parte dell’#EquipodeXana”.

Il successo ottenuto con il PSG rappresenta quindi molto più di un semplice trofeo. Per Luis Enrique, questa vittoria è stata l’occasione per onorare la memoria di Xana e per ribadire il suo impegno verso la causa portata avanti dalla fondazione. Il gesto simbolico di indossare quella maglietta sul campo ha commosso molti tifosi e appassionati di calcio, ricordando quanto lo sport possa essere portatore di messaggi profondi e universali.

La partita contro l’Inter è stata combattuta, ma alla fine il PSG ha avuto la meglio, permettendo all’allenatore spagnolo di aggiungere un altro titolo prestigioso al suo palmarès. Tuttavia, ciò che resterà impresso nella mente di tutti è il significato emotivo di questa vittoria. Luis Enrique ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un grande professionista, ma anche una persona capace di trasformare il dolore in forza e ispirazione.

Con questa vittoria e il gesto simbolico dedicato a Xana, l’allenatore spagnolo ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio e nei cuori di chiunque abbia seguito questa toccante vicenda.