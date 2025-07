Il Liverpool ha deciso di ritirare la maglia numero 20 indossata da Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente stradale

Il Liverpool ha ufficialmente ritirato il numero 20, indossato dal calciatore portoghese Diogo Jota, scomparso lo scorso 3 luglio in un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna, dove ha perso la vita anche il fratello minore, André Silva. La decisione, attesa da tifosi e sostenitori, segna un momento storico per il club inglese, che per la prima volta ritira una maglia in memoria di un giocatore.





Il comunicato ufficiale, diffuso dai Reds, sottolinea il significato profondo di questa scelta: “Era il numero che indossava con orgoglio e distinzione, portandoci a innumerevoli vittorie. Diogo Jota sarà per sempre il numero 20 del Liverpool Football Club”. Nessun altro giocatore o giocatrice del club, né nelle squadre giovanili né nella prima squadra, potrà mai indossare quel numero.

La decisione è stata presa dopo un confronto diretto con la famiglia del calciatore e con sua moglie, Rute, sposata appena dieci giorni prima della tragedia. Il club ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i familiari nel processo decisionale: “Dopo aver consultato sua moglie, Rute, e la sua famiglia – si legge nella nota ufficiale – il club può annunciare che il numero della squadra verrà ritirato in onore e memoria di Diogo a tutti i livelli, compresi LFC Women e Academy”.

Questa iniziativa rappresenta un tributo senza precedenti nella storia del Liverpool, che finora aveva ritirato solo il numero 96, in ricordo delle vittime della tragedia di Hillsborough del 1989. La scelta di rendere eterno il numero 20 assume un significato speciale per i tifosi e per l’intera comunità calcistica.

Il CEO di FSG Football, Michael Edwards, ha spiegato le ragioni dietro l’attesa tra la morte di Diogo Jota e l’annuncio ufficiale del ritiro della maglia: “Per noi era di fondamentale importanza coinvolgere la moglie di Diogo, Rute, e la sua famiglia nella decisione e assicurarci che fossero i primi a sapere delle nostre intenzioni. Ritirando questo numero, lo rendiamo eterno e quindi mai dimenticato. Diogo si è unito a noi nel 2020 e ha indossato, con onore, orgoglio e affetto, il numero 20. Sarà per sempre il nostro numero 20”.

La carriera di Diogo Jota al Liverpool è stata breve ma intensa. Arrivato nel 2020 dal Wolverhampton, ha indossato esclusivamente il numero 20 durante le sue cinque stagioni con i Reds. In questo periodo ha giocato 182 partite, segnando 65 gol e fornendo 26 assist. Il suo contributo è stato decisivo per i successi della squadra, che con lui ha conquistato una Premier League, due Coppe di Lega, una Coppa d’Inghilterra e una Community Shield.

Amatissimo dai tifosi per il suo talento e la sua personalità, Diogo Jota è rimasto nei cuori dei sostenitori anche dopo la sua tragica scomparsa. Sui social media, i fan hanno espresso il desiderio che il club ritirasse il suo numero, dando vita a una campagna virtuale ispirata al motto simbolo del Liverpool, “You’ll never walk alone”. Curiosamente, proprio questa frase era stata utilizzata da Jota nel 2020 per annunciare il suo arrivo ad Anfield.

Oltre al ritiro della maglia, il Liverpool ha deciso di pagare alla famiglia del calciatore gli stipendi previsti fino alla naturale scadenza del contratto. Questo gesto sottolinea ulteriormente l’impegno del club nel sostenere i familiari di Jota durante questo difficile momento.

La perdita di Diogo Jota rappresenta una ferita profonda per il mondo del calcio e per la comunità del Liverpool. Con questa decisione storica, il club non solo onora la memoria di uno dei suoi giocatori più amati, ma dimostra anche quanto sia importante mantenere vivo il ricordo di chi ha contribuito in modo significativo alla sua storia.