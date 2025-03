Il montepremi del Grande Fratello è di 100mila euro, ma il vincitore porterà a casa una cifra ridotta per via di tasse e donazioni

Il 31 marzo si avvicina rapidamente e con esso il momento tanto atteso in cui Alfonso Signorini svelerà il nome del vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Per il pubblico, si tratta di un evento di grande rilevanza, ma per i concorrenti il premio va ben oltre la semplice gloria. In palio c’è infatti un sostanzioso assegno che attira l’attenzione di tutti i partecipanti.





Attualmente, i finalisti in gioco sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, ma ci sono ancora concorrenti che potrebbero conquistare un posto nella finale. Ognuno di loro ha le proprie motivazioni per desiderare la vittoria. Ad esempio, Helena Prestes ha espresso il desiderio di utilizzare il premio per aiutare la sorella, dimostrando che una somma come quella in palio sarebbe di grande aiuto per chiunque.

La cifra ufficiale che il vincitore del Grande Fratello intascherà è di 100mila euro. Tuttavia, questa somma, pur sembrando allettante, presenta delle insidie. Infatti, le regole stabiliscono che il 50% del premio deve essere devoluto in beneficenza, riducendo così la cifra a 50mila euro. Inoltre, bisogna considerare anche le tasse: dal premio rimanente si deve sottrarre il 22% di IVA, che ammonta a circa 11mila euro. Di conseguenza, il vincitore si ritroverà con una cifra finale di circa 39mila euro, una somma decisamente inferiore rispetto ai 100mila iniziali.

Un altro aspetto da considerare riguarda i compensi settimanali percepiti dai concorrenti. Ogni partecipante riceve un pagamento per il tempo trascorso nella Casa, con cifre che variano a seconda della notorietà. I concorrenti meno conosciuti guadagnerebbero circa 2mila euro a settimana, mentre i VIP potrebbero arrivare a percepire fino a 7mila euro a settimana.

Se si considera una permanenza di 28 settimane, un concorrente che guadagna il minimo di 2mila euro a settimana potrebbe accumulare un totale di 56mila euro in compensi. Tuttavia, le differenze tra i concorrenti possono influenzare notevolmente questa cifra. Alcuni potrebbero essere entrati in gioco più tardi, altri potrebbero essere stati eliminati e poi ripescati, e ci sono anche quelli che hanno negoziato accordi più vantaggiosi.

In effetti, il vero guadagno per i concorrenti più amati e per i vincitori del Grande Fratello spesso arriva dopo la fine del programma. Molti di loro ottengono contratti pubblicitari, opportunità di ospitate in TV e collaborazioni sui social media, che possono far lievitare i loro introiti ben oltre il montepremi ufficiale.

In sintesi, il vincitore del Grande Fratello non porterà a casa i 100mila euro pubblicizzati, ma una somma significativamente inferiore. Tuttavia, se il concorrente riesce a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla sua partecipazione al reality, il successo televisivo potrebbe trasformarsi in guadagni molto più sostanziosi nel lungo periodo. La domanda rimane: chi sarà il fortunato a godere di questa opportunità? La risposta arriverà il 31 marzo.