Il padre di Javier Martinez, Mariano, è al centro di una polemica dopo la diffusione di audio falsificati, creando tensioni tra i fan del Grande Fratello

Una nuova controversia ha travolto il Grande Fratello, coinvolgendo direttamente Mariano Martinez, padre di Javier Martinez. Recentemente, sui social sono emersi alcuni messaggi vocali in cui Mariano sembrava esprimere critiche severe nei confronti della concorrente Zeudi Di Palma. Questi audio hanno scatenato la rabbia dei fan di Zeudi, conosciuti come le Zelena, che hanno accusato Mariano di comportamenti inappropriati.





Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata. Dopo la diffusione degli audio, alcuni utenti su X hanno iniziato a condividere post che rivelano come la voce registrata non appartenga affatto a Mariano Martinez. In realtà, si sarebbe trattato di un’imitazione creata mediante l’uso dell’intelligenza artificiale. Questa scoperta ha sollevato interrogativi sull’autenticità dei contenuti e ha messo in luce un tentativo di danneggiare la reputazione del padre di Javier, e di riflesso, quella del concorrente stesso.

La rivelazione ha generato una reazione immediata sui social media, dove molti utenti hanno condannato la creazione di questi audio falsificati. Le accuse sono state dirette a chi ha orchestrato questa manovra, ritenuto responsabile di voler manipolare l’opinione pubblica e di creare divisioni all’interno del reality show. In particolare, le Zelena sono state accusate di essere le autrici di questa operazione, suscitando ulteriori tensioni tra i sostenitori di Javier e quelli di Zeudi.

Il pubblico ha espresso un forte disappunto nei confronti di chi ha diffuso questi audio, richiedendo interventi da parte degli organizzatori del programma affinché simili episodi non si ripetano in futuro. Mentre si attende una risposta ufficiale, i fan di Javier e della sua fidanzata Helena Prestes sono stati coinvolti in un acceso dibattito online. Helena, che è stata al centro di critiche da parte delle Zelena da quando ha iniziato la sua relazione con Javier, ha visto aumentare le tensioni tra i vari gruppi di fan.

Un post su X ha dichiarato: “La famiglia di Javier ha preso provvedimenti, stanno denunciando. Fate girare. Gli audio non sono del papà di Javi”. Altri utenti hanno commentato la situazione, esprimendo la loro incredulità di fronte a tali comportamenti, con frasi come: “E CHISSÀ CHI SARANNO A FAR QUESTO, HANNO GIÀ MINACCIATO LA SORELLA DI HELENA MINACCIANDO DI POSTARE FOTO DI HELENA SU SITI PORNO MALEDETTE ZELENA”.

Le reazioni sui social sono state numerose e variegate. “Mai vista una cosa del genere. Per un rapporto saffico unilaterale certi fandom sono impazziti con tanta cattiveria in corpo. Dire malati è dire poco”, ha affermato un utente. Altri hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia di Javier, sottolineando la loro bontà rispetto a chi ha orchestrato questa campagna di disinformazione.

“Ma ci rendiamo conto a cosa stiamo arrivando per un reality? A priori delle preferenze! Non state bene, spegnete la tv e riprendete le vostre vite in mano”, ha scritto un altro utente, evidenziando la follia della situazione. La gravità delle accuse ha portato a commenti come: “Questi avranno bisogno di un avvocato molto bravo” e “Infami!!! Stiamo arrivando alla follia più assurda”.