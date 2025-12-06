Il ragazzo silenzioso che ha cambiato tutto





Sono un responsabile di reparto. Stavo conducendo un’intervista. Per tutto il tempo, il candidato era rigido, timido, evitando il contatto visivo. Lo accompagno fuori, pensando: Che debole da farsi! Non lo assumo. Torno nel mio ufficio e improvvisamente scorgo il suo curriculum, che avevo buttato via prima durante il colloquio. Qualcosa attira la mia attenzione: volontariato con bambini rifugiati, borse di studio per un bootcamp di programmazione, conoscenza fluente di tre lingue. Alzo le sopracciglia. Aspettare… che cosa?





Prendo il curriculum e lo scorro di nuovo. Non ricordo nemmeno che abbia menzionato metà di queste cose. Comincio a sentirmi un po’ a disagio. L’ho giudicato troppo in fretta?

Si chiamava Saif. Parlò a malapena più di un sussurro durante l’intervista. Ogni domanda che facevo, rispondeva come se stesse camminando sulle uova. A un certo punto, ho persino pensato di interrompere il colloquio. Quella settimana avevamo ricevuto più di venti candidature, e l’ultima cosa di cui avevo bisogno era un’altra persona che non avesse nemmeno la fiducia per vendersi.

Ma ora, leggendo di come ha insegnato ai ragazzi delle zone di guerra a costruire siti web di base… come abbia lavorato due lavori part-time mentre completava un programma di borse di studio… non corrispondeva al ragazzo che avevo appena conosciuto. Quel ragazzo non sembrava un sopravvissuto. Sembrava spaventato dalla propria ombra.

Ho quasi buttato il curriculum di nuovo nella pila dei rifiuti. Ma qualcosa dentro di me si fermò. Forse era senso di colpa. Forse era curiosità. Ho deciso di dormirci su.

Il giorno dopo, non riuscivo ancora a togliermelo dalla mente. Ho chiesto a Sara, la mia assistente, se si ricordava di Saif.

Lei annuì. “Quello silenzioso? Sì. Sembrava nervoso, ma… cortese. C’è qualcosa in lui che mi ha ricordato mio fratellino.”

Fissai di nuovo il suo curriculum. La sua email era lì in grassetto, in attesa. Contro il mio istinto, ho scritto un breve messaggio:

Ciao Saif,

grazie ancora per essere venuto. Mi rendo conto che forse non ho fatto le domande giuste per conoscerti meglio. Potremmo fissare una conversazione di follow-up questa settimana?

Rispose entro un’ora, ringraziandomi tantissimo, come se gli avessi appena dato una seconda possibilità nella vita.

Abbiamo fissato un incontro veloce per giovedì pomeriggio. Ho pensato, al massimo, di poter chiarire le parti che mi confondevano. Nel peggiore dei casi, confermerebbe la mia prima impressione.

Questa volta, ho scelto consapevolmente di parlare meno e semplicemente ascoltare.

La differenza era abissale.

Saif parlava ancora piano, ma quando gli chiesi del suo lavoro con i bambini rifugiati, il suo volto si illuminò completamente. Ha spiegato come rimase sveglio fino a tardi dopo i turni in una stazione di servizio per insegnare lezioni Zoom ai bambini in Siria. Ecco perché sembrava esausto durante il nostro primo colloquio—non dormiva bene da due giorni, cercando di gestire tutto.

Non si lamentò. Non lo usava come scusa. Lui semplicemente… spiegato.

Gli ho chiesto perché non avesse menzionato nulla di tutto questo nel nostro primo colloquio.

Abbassò lo sguardo e sorrise nervosamente. “Onestamente, signore… Pensavo non ti importasse.”

Mi ha colpito nello stomaco più di quanto mi aspettassi.

Dopo aver finito, sono rimasto un po’ nel mio ufficio, solo a pensare. La verità era che Saif mi ricordava me stessa quando ho iniziato. Un ragazzo che cerca di farcela, costantemente trascurato, incerto su come mostrare agli altri cosa sapeva fare.

L’ho assunto la mattina dopo.

All’inizio, non tutti nel team hanno capito la mia decisione. “Quel tipo? Quello che parla a malapena?” chiese uno dei miei analisti senior.

“Dagli solo un mese,” dissi. “Vediamo.”

Quel mese si è trasformato in qualcosa che non avrei mai potuto prevedere.

Saif iniziò piano. Era sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Prendeva appunti come se la sua vita dipendesse da questo. Non interrompeva mai nessuno, ma quando gli chiedevi un parere, ti dava silenziosamente soluzioni che ti facevano chiedere perché non ci avessi pensato prima.

Un venerdì pomeriggio, ero bloccato su una presentazione per la riunione trimestrale del consiglio. Avevo chiesto a tutto il team di proporre idee, ma nulla mi ha colpito. Proprio mentre stavo per concludere e chiudere la giornata, Saif mi ha inviato un Google Doc intitolato: “Proposta V4 – Riepilogo visivo pulito + Note sulla fidelizzazione dei clienti.”

L’ho aperta, aspettandomi qualcosa di almeno decente.

È stato un capolavoro. Grafici, dati visivi puliti, analisi ponderate—e soprattutto, un’analisi sul rotundo dei clienti che non avevamo nemmeno considerato. L’ho chiamato nel mio ufficio.

“Dove hai imparato a fare questo?” Ho chiesto.

Fece spallucce. “YouTube. Alcuni corsi online. Mi sono esercitato di notte.”

Non lo disse nemmeno come se fosse impressionante. Solo un fatto reale.

Quella fu la prima volta che vidi il mio orgoglio restringersi un po’.

Alla fine ho usato l’80% del suo materiale nella presentazione finale della lavagna. Il feedback? Il miglior lancio trimestrale degli ultimi anni. Alcuni dirigenti mi hanno persino chiesto chi avesse costruito gli scivoli. Ho dato tutto il merito a Saif.

Due settimane dopo, il nostro punteggio di soddisfazione dei clienti ha raggiunto un nuovo picco.

Le persone della squadra iniziarono a notarlo. Pian piano, iniziarono a coinvolgerlo nei loro progetti. Potevo vedere il cambiamento. Gli chiedevano il parere durante le riunioni. Lo coinvolgevano nelle sessioni di pianificazione. Lo stesso ragazzo che pensavano fosse troppo silenzioso stava diventando quello su cui si affidavano quando le cose si facevano difficili.

Un giorno, ho sentito Sara dire a qualcuno: “Saif è come la nostra arma segreta.”

Ma ecco la parte che mi ha colpito davvero.

Dopo qualche mese, stavamo organizzando una giornata di mentorship a livello di dipartimento. Ho chiesto a ogni membro del team di fare una presentazione di 5 minuti con i nuovi stagisti. Solo qualcosa di piccolo che li ispirasse.

Quando ho chiesto a Saif, si è bloccato.

“Non sono bravo a parlare davanti alla gente,” disse.

“Non devi essere perfetto. Parla solo con il cuore.”

Esitò, ma annuì.

Arrivò il giorno dei colloqui di mentorship. Uno dopo l’altro, le persone hanno condiviso le loro storie. Alcuni erano divertenti. Alcuni erano fonte di ispirazione. Poi toccò a Saif.

Si alzò davanti a venti stagisti, stringendo un biglietto da nota. Potevo vedere le sue mani tremare.

Poi iniziò.

“Pensavo di non appartenere a nessun posto. Sono venuto qui da un altro paese. Non parlavo bene la lingua. Non sapevo come fare ‘networking’ o parlare con sicurezza durante le riunioni. Pensavo che stare silenzioso mi rendesse debole.”

Fece una pausa.

“Ma qualcuno mi ha dato una possibilità. Anche quando non sembravo il candidato perfetto. E questo cambiò tutto. Quindi se sei qui a pensare di non appartenere, o sei troppo timido, o non sei abbastanza curato—sappi solo… Il tuo lavoro parla. Quindi continua a fare un buon lavoro. Qualcuno se ne accorgerà.”

Ci fu silenzio.

Poi applausi.

Applausi veri.

Credo di aver commuoito un po’.

Dopo di ciò, ho iniziato a raccomandarlo per ruoli più importanti. È diventato project lead per il lancio di un cliente ad alta priorità. Ha centrato il punto. Anche il CTO mi ha chiamato da parte per fargli un complimento.

Ma ecco il colpo di scena che non mi aspettavo.

Un anno dopo l’inizio del suo ruolo, ho ricevuto un’email da Saif.

Oggetto: Grazie.

Ciao,

volevo farti sapere che ho accettato un’offerta per guidare il team di prodotto digitale in un’organizzazione no-profit focalizzata sull’educazione dei rifugiati. È un’opportunità da sogno per me, e non sarebbe stata possibile senza il vostro supporto.

Grazie per avermi ricevuto, anche quando non sapevo come mostrarmi davvero.

Ho fissato quella email a lungo.

Ho sentito un nodo in gola. In parte orgoglio. In parte tristezza.

Non era solo un grande dipendente—era un promemoria che a volte, le persone che trascuriamo sono quelle che portano silenziosamente il peso del mondo sulle spalle.

Ho risposto:

Saif,

l’onore è stato mio. Vai a cambiare il mondo. E quando lo farai, ricorda—non aver paura di parlare. Hai più da dire di quanto pensi.

Rispose con una faccina sorridente e un’emoji a cuore. È la prima volta che l’ho visto usare un’emoji.

Qualche settimana dopo, ho ricevuto una notifica su LinkedIn. Saif aveva scritto del suo nuovo ruolo. Il post è diventato virale. Migliaia di like. Commenti di ex studenti, colleghi, persino persone del suo paese d’origine. Dissero tutti la stessa cosa:

“Te lo meriti.”

Quel post mi ha fatto riflettere su quanti Saif ci siano in giro. Tranquillo. Trascurato. Incompreso. Ma piena di genialità che aspetta solo di essere vista.

E quanto sono stato vicino a buttare il suo curriculum nella spazzatura.

Guardando indietro, mi rendo conto di aver quasi mancato una delle migliori assunzioni della mia carriera perché ho giudicato qualcuno in base alle impressioni superficiali. Avevo dimenticato che la fiducia si può imparare, ma il carattere non si può insegnare.

Ora, ogni volta che assumo, mi prendo un po’ più di tempo. Ascolto un po’ più attentamente. E mi chiedo: Cosa non sto vedendo?

A volte, quelli più silenziosi… sono quelli che vale la pena ascoltare di più.

La morale della storia?

Non scartare le persone solo perché non brillano sotto i riflettori. Alcune persone portano la loro luce dentro di sé. Devi solo dare loro un po’ di spazio per sfogarsi.

Se questa storia ti ha toccato, o ti ha ricordato qualcuno che una volta hai sottovalutato—o qualcuno che credeva in te quando nessun altro lo faceva—condividila. Forse aiuterà qualcun altro a riguardare prima di prendere un giudizio veloce.

E se sei mai stato il silenzioso?

Sappi solo: il tuo momento sta arrivando.

Non smettere di presentarti.



