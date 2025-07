Il rapporto tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti a Temptation Island si conclude in modo drammatico. Il bacio con Rebecca Ruffinengo segna il punto di rottura definitivo

Il percorso di Sonia Barrile e Simone Margagliotti all’interno del programma Temptation Island si è trasformato in una vera e propria crisi di coppia, culminata nella quarta puntata con eventi che hanno definitivamente compromesso la loro relazione. Dopo settimane di tensioni e rivelazioni, il gesto di Simone – un bacio alla single Rebecca Ruffinengo – ha portato Sonia a prendere una decisione irrevocabile.





Sin dall’inizio del programma, la relazione tra i due ha mostrato segni di fragilità. Simone aveva già ammesso di aver tradito Sonia in passato, ma ciò che ha sconvolto maggiormente la donna è stato il suo comportamento nel villaggio. La crescente vicinanza tra Simone e Rebecca è stata documentata attraverso filmati che hanno messo in evidenza l’intensità del loro rapporto. Durante un incontro nel capanno, Simone è apparso sempre più coinvolto con la tentatrice, suscitando in Sonia una reazione di delusione e rabbia.

Nel corso della puntata, Sonia ha espresso chiaramente il suo disprezzo per il comportamento del fidanzato, dichiarando: “Vedo solo del viscidume in lui. Una persona così non riuscirà mai ad amare nella vita. Con me si infastidisce anche se gli schizzo l’acqua. È lui ad avere dei problemi con me, perché non dirmelo? Mi ha portata al limite. Ho finito le parole. Mi do delle colpe, perché potevo rendermene conto prima. Ho capito di avere avuto accanto un viscido, un porco. Un uomo trasparente.”

Il momento decisivo arriva quando Sonia viene convocata al falò per visionare i filmati che documentano il comportamento di Simone nel villaggio. Nel primo video, il fidanzato invita Rebecca a uscire dal villaggio con lui, dimostrando un interesse che va oltre l’amicizia. Aggiunge inoltre un commento che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Il fatto che abbiamo dei cani in comune mi spaventa. Se amo il cane più di lei? Quello, senza dubbio.” Queste parole, unite a gesti come abbracci, massaggi e persino un morso sul braccio, mettono in evidenza il distacco emotivo nei confronti di Sonia.

Il secondo video rappresenta il punto di non ritorno: Simone trascina Rebecca in bagno e i due si scambiano un bacio. Questo gesto, immortalato dalle telecamere, è per Sonia la conferma definitiva della fine della loro relazione. Sconvolta e ferita, interrompe la visione del filmato e torna nel villaggio per riflettere sulla sua decisione.

Sonia, ormai determinata a porre fine alla storia con Simone, dichiara: “Voglio che si presenti qui, adesso. Non ho nemmeno più lacrime per lui. Non le merita.” La donna chiede un falò di confronto immediato per affrontare il fidanzato e mettere definitivamente fine alla relazione. Nelle sue parole emerge una chiara volontà di chiudere il capitolo: “Voglio vederlo. Deve guardare tutto lo schifo che ha fatto. Non ha nulla nel cervello. Non mi deve più guardare. Non voglio essere guardata da un viscido così. Sono curiosa di sapere come si giustificherà.”

Nel frattempo, Simone sembra aver cambiato idea riguardo al futuro della sua relazione con Sonia. Ignaro della decisione presa dalla fidanzata, riflette sui loro anni insieme e si mostra pentito: “Sonia è una donna con la D maiuscola. Se la perdessi sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. La conosco da 15 anni. Nei sei anni insieme non ha mai sbagliato nulla. Nella sua vita c’erano io, la sua famiglia e i miei cani. Dove trovo un’altra così?” Tuttavia, queste dichiarazioni arrivano troppo tardi per salvare la relazione.

La situazione tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti rappresenta uno degli episodi più intensi e drammatici di questa edizione di Temptation Island. La decisione di Sonia di chiudere definitivamente con Simone segna la conclusione di un percorso caratterizzato da tradimenti, incomprensioni e mancanza di rispetto reciproco.