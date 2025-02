Il significato del messaggio segreto sulla giacca di Fedez a Sanremo

Con il brano Battito, Fedez ha conquistato il pubblico di Sanremo 2025 e ha lanciato un messaggio importante sul suo nuovo percorso personale e artistico.





Fedez ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2025, classificandosi al quarto posto con il brano Battito, una canzone che ha colpito per il suo messaggio profondo sul tema della depressione. Nonostante le polemiche che lo avevano travolto prima dell’evento – legate ai presunti tradimenti ai danni di Chiara Ferragni – il rapper ha scelto di mettere da parte il gossip e di concentrarsi sulla sua musica.

Sanremo, per Fedez, non è stato solo un palco, ma anche l’occasione per dare il via a una nuova fase della sua vita, fatta di introspezione e di una rinnovata attenzione alla scrittura. A rendere ancora più iconiche le sue esibizioni, oltre al brano intenso, sono stati i dettagli del suo stile, che hanno raccontato molto di più di quanto si potesse vedere a prima vista.

Lo stile dark e il significato simbolico degli abiti

Per il suo ritorno a Sanremo, tre anni dopo il secondo posto ottenuto con Francesca Michielin, Fedez ha puntato su uno stile elegante e minimale, curato nei minimi dettagli. Seguito dal fidato stylist Giulio Casagrande, ha scelto una serie di completi customizzati di Atelier Versace, realizzati appositamente per lui dalla Maison di Donatella Versace, sua amica di lunga data.

Il nero, colore dominante dei suoi outfit, ha rappresentato alla perfezione il mood dark del brano Battito. Tra camicie a stampa barocca tono su tono e polsini impreziositi da cristalli neri, Fedez ha saputo interpretare uno stile sofisticato e simbolico. Tuttavia, il dettaglio più significativo era nascosto all’interno della giacca che ha indossato durante la sua prima esibizione sul palco dell’Ariston.

Il messaggio nascosto nella giacca di Fedez

Sul blazer sanremese di Fedez erano cucite due etichette: una riportava la firma di Atelier Versace, mentre l’altra, personalizzata, recava la scritta “Temet Nosce”, che significa “Conosci te stesso”. Questo dettaglio non è stato scelto a caso: già prima del Festival, il cantante aveva mostrato sui social il suo nuovo tatuaggio sul collo, che riproduce proprio questa massima in caratteri gotici.

“Temet Nosce” è diventato il nuovo mantra di Fedez, un messaggio che simboleggia il suo desiderio di lasciarsi alle spalle il passato e di concentrarsi su un percorso di crescita personale e artistica. Questo cambiamento è evidente anche nel tono delle sue dichiarazioni e nella scelta di evitare qualsiasi polemica durante il Festival, preferendo far parlare solo la sua musica.

Un nuovo capitolo per Fedez

Con il brano Battito, Fedez non ha solo raccontato una storia di lotta contro la depressione, ma ha anche mostrato un lato più intimo e autentico di sé. Le sue performance, enfatizzate dalle lentine con pupille nere e dilatate, hanno catturato l’attenzione del pubblico, ma ciò che ha colpito di più è stata la profondità del messaggio che il cantante ha voluto trasmettere.

Dopo un periodo complesso, segnato da difficoltà personali e da un’esposizione mediatica spesso ingombrante, il rapper sembra pronto a voltare pagina. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston segna l’inizio di un percorso che mette al centro la musica e la scrittura, lontano dai riflettori del gossip.