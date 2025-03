“Il suo ritorno ha lasciato tutti a bocca aperta…”: Tommaso si fa rivedere dopo il Grande Fratello e si scaglia contro il programma

Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello nell’ultima puntata andata in onda lunedì 17 marzo. L’idraulico di Siena ha dovuto dire addio agli altri concorrenti, inclusa la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti, per tornare alla sua vita quotidiana. Nelle ore successive alla sua uscita, Tommaso è riapparso sui social, dove un gesto particolare ha attirato l’attenzione dei suoi fan. Dopo aver riabbracciato la nonna e i suoi cari, l’ex concorrente ha deciso di eliminare tutti i post condivisi dalla pagina ufficiale del reality show sul suo profilo Instagram.





Le pagine social del Grande Fratello pubblicano contenuti che taggano i profili ufficiali dei concorrenti, e questi post appaiono automaticamente nel feed degli stessi partecipanti. Tuttavia, Tommaso ha scelto di rimuovere tutte le condivisioni provenienti dal profilo ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini. Questo gesto sembra indicare un chiaro intento di prendere le distanze dalla produzione e dagli autori del reality.

Dopo la sua eliminazione, Tommaso ha pubblicato la sua prima Instagram Story, datata 6 luglio 2024. I fan del Grande Fratello hanno notato anche altri cambiamenti significativi nel suo comportamento sui social. In particolare, Tommaso ha smesso di seguire diversi ex concorrenti, tra cui Alfonso D’Apice, Giglio, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto. Tuttavia, continua a seguire Javier, Yulia, Lorenzo, Helena e Jessica, oltre a Mariavittoria, la sua compagna.

Dopo aver eliminato ogni riferimento al Grande Fratello dal suo profilo Instagram, Tommaso ha condiviso un’altra Instagram Story in cui appare a petto nudo, riprendendosi con il cellulare. Successivamente, ha mostrato il panorama dalla finestra della sua casa, senza fare alcun riferimento al programma che lo ha visto protagonista per quasi sette mesi.

Il gesto di Tommaso non è passato inosservato ai suoi follower. L’assenza di menzioni al Grande Fratello nelle sue pubblicazioni potrebbe essere interpretata come un segnale che l’idraulico di Siena desidera prendere le distanze da un’esperienza che ha deciso di mettere alle spalle, eccezion fatta per Mariavittoria. La mancanza di riferimenti al reality nelle sue recenti attività sui social suggerisce che Tommaso stia cercando di concentrarsi sulla sua vita quotidiana, riscoprendo la serenità lontano dalle luci e dalle pressioni del programma.

Questa decisione di distaccarsi dal Grande Fratello potrebbe essere vista come una reazione alle esperienze vissute all’interno della casa. La pressione mediatica e il costante scrutinio del pubblico possono avere un impatto significativo sui concorrenti, e Tommaso sembra voler affrontare la sua nuova vita senza il peso del reality. Con la sua scelta di rimuovere i post e di non seguire più alcuni dei suoi ex compagni, Tommaso sta chiaramente cercando di delineare un nuovo percorso.