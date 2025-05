Il telefonino acceso tradisce Artur Jorge: la moglie ascolta tutto e lo lascia dopo 30 anni

In Brasile, il caso che coinvolge il tecnico portoghese Artur Jorge ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. L’allenatore, noto per aver guidato con successo il Botafogo di Rio de Janeiro, è stato lasciato dalla moglie, Maria Marques, dopo un matrimonio durato oltre tre decenni. La separazione è avvenuta in seguito alla scoperta di una relazione extraconiugale tra Jorge e Hanna Santos, giornalista di 32 anni legata al club brasiliano.





Artur Jorge, 53 anni, aveva conquistato un’importante doppietta con il Botafogo nella stagione precedente, vincendo sia il campionato brasiliano sia la prestigiosa Copa Libertadores. Tuttavia, la sua carriera professionale di successo è stata accompagnata da turbolenze personali. Attualmente, il tecnico si trova in Qatar, dove allena l’Al-Rayyan, ma la sua vita privata ha subito un drastico cambiamento poco prima della fine del 2024.

Secondo quanto riportato dal media brasiliano ‘Extra’, l’ex difensore del Braga, squadra in cui ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica in Portogallo, ha concluso il suo matrimonio nello stesso periodo in cui ha lasciato il Botafogo per accettare una nuova offerta dall’Al-Rayyan. La separazione da Maria Marques, sua coetanea e madre dei suoi tre figli, è stata causata dalla relazione con la giovane Hanna Santos, nipote della leggenda del Botafogo, Nilton Santos, e precedentemente impiegata presso il club carioca.

Il rapporto tra Jorge e Santos sarebbe iniziato dietro le quinte di Botafogo TV, il canale ufficiale della squadra, dove la giornalista aveva iniziato a lavorare nel marzo dello stesso anno. Il suo ruolo di reporter e commentatrice l’ha portata a seguire da vicino il team, anche durante le trasferte, favorendo così un legame sempre più stretto con l’allenatore. La relazione sarebbe sbocciata poco prima della finale della Copa Libertadores a novembre, in cui il Botafogo ha trionfato contro l’Atletico Mineiro per 3-1.

La situazione si è ulteriormente evoluta durante un viaggio in Qatar, dove la squadra brasiliana ha partecipato alla Coppa Intercontinentale. Nonostante l’eliminazione immediata contro il Pachuca, il soggiorno ha rappresentato un momento di maggiore vicinanza tra i due. Lontani da occhi indiscreti, i due sono stati visti insieme nel centro di Doha, scattandosi foto e passeggiando liberamente.

Tuttavia, la relazione non è rimasta segreta a lungo. La moglie di Jorge, rimasta a Rio de Janeiro, ha scoperto tutto in modo inaspettato e doloroso. Durante una telefonata con il marito, quest’ultimo non avrebbe chiuso correttamente la chiamata, permettendo così a Maria Marques di ascoltare frammenti di una conversazione tra lui e Hanna Santos, che includevano frasi d’amore inequivocabili.

La scoperta ha portato immediatamente alla rottura del matrimonio, ponendo fine a una relazione iniziata nel 1993. Il caso ha suscitato grande clamore non solo per le implicazioni personali, ma anche per il contesto in cui è avvenuto, coinvolgendo figure note nel panorama calcistico brasiliano.

Le reazioni all’interno del club non si sono fatte attendere. Già prima che la vicenda diventasse pubblica, calciatori e membri dello staff del Botafogo avevano intuito la natura del rapporto tra Jorge e Santos, ma nessuno aveva immaginato che sarebbe sfociato in una separazione così drammatica.

Ora, mentre Artur Jorge prosegue la sua carriera in Medio Oriente, la sua vita privata continua a essere oggetto di attenzione mediatica. La nuova compagna, Hanna Santos, è stata vista indossare con orgoglio la maglia del Botafogo, simbolo del legame che li ha uniti. Nel frattempo, l’ex moglie Maria Marques cerca di ricostruire la propria vita lontano dai riflettori.

La vicenda rappresenta un intreccio tra successi sportivi e vicende personali che hanno segnato profondamente la figura di Artur Jorge, lasciando un segno indelebile sia nella sua carriera che nella sua vita privata.