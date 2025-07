Il vicepremier Matteo Salvini è al centro delle polemiche per aver ricevuto un premio dall’ambasciatore israeliano mentre l’Italia condanna le violenze a Gaza

Il dibattito politico in Italia si intensifica attorno alla questione del conflitto israelo-palestinese, con particolare riferimento all’ultima seduta della Camera dei Deputati. Durante l’incontro, i rappresentanti di Partito Democratico (Pd), Movimento 5 Stelle (M5s) e Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) hanno espresso forti critiche nei confronti del governo e, in particolare, del vicepremier Matteo Salvini. Le accuse si concentrano sulla sua presunta “doppia morale” per aver ricevuto il Premio Italia-Israele mentre, poche ore prima, l’Italia aveva firmato una dichiarazione internazionale che condanna le violenze israeliane a Gaza.





Il primo a sollevare la questione è stato Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, che ha definito “ipocrita” il gesto del governo. Ha dichiarato: «Una letterina di condanna dopo due anni di genocidio è ipocrita. E la premiazione di Salvini è oltre la politica, è miseria umana». Anche Arturo Scotto del Partito Democratico ha rincarato la dose, affermando: «Oggi la doppia morale è entrata alla Camera: si premia Salvini mentre si condanna Israele». La denuncia è stata ulteriormente amplificata da Angelo Bonelli dell’Avs, che ha descritto la cerimonia come «oscena», sottolineando che Salvini ha già “stretto la mano insanguinata di Netanyahu“.

Nonostante le polemiche, la cerimonia di premiazione si è svolta senza intoppi a Roma, con l’ambasciatore israeliano Jonathan Peled che ha elogiato Salvini per le sue “posizioni coraggiose e coerenti” e per aver “rafforzato il legame strategico tra Italia e Israele“. Dopo aver ricevuto il premio, Salvini ha commentato: «Sono onorato. È facile essere amici quando hai tutti dalla tua parte, più difficile esserlo quando soffiano venti contrari».

Nel suo discorso, il leader della Lega ha ribadito il suo desiderio di pace, affermando: «Voglio la pace, non oggi ma ieri. Ma non possiamo mettere sullo stesso piano una democrazia e una realtà terroristica che vuole cancellare Israele». Ha poi aggiunto un’affermazione provocatoria, sostenendo che «dire che Israele se l’è cercata è intollerabile. È antisemitismo puro e mi ripugna».

La situazione si complica ulteriormente per l’Italia, che, insieme ad altri 21 Paesi dell’Unione Europea, ha recentemente firmato un documento che richiede un cessate il fuoco immediato e la protezione dei civili a Gaza. Questo crea un paradosso politico, in cui da un lato si sostiene una linea diplomatica di condanna, mentre dall’altro si premia un leader noto per la sua vicinanza a Israele. Tale contraddizione non è sfuggita all’attenzione di Pd, M5s e Avs, che hanno già annunciato la loro intenzione di continuare a sollevare la questione attraverso interrogazioni e mozioni parlamentari nelle prossime settimane.

Le reazioni all’interno della Camera sono state vivaci, con diversi esponenti dell’opposizione che hanno espresso indignazione per la coincidenza temporale tra la premiazione di Salvini e la condanna delle azioni israeliane. L’atmosfera tesa ha messo in evidenza le divisioni all’interno del Parlamento, con il governo che si trova a dover affrontare un’opinione pubblica sempre più critica riguardo alla sua gestione della politica estera.

In questo contesto, il vicepremier Salvini si trova a navigare in acque tempestose, con la sua figura che continua a polarizzare l’opinione pubblica. Da un lato, c’è chi lo sostiene per la sua posizione a favore di Israele, mentre dall’altro ci sono coloro che vedono la sua azione come un segno di incoerenza e opportunismo politico.

Mentre la situazione internazionale si evolve, il governo italiano dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte e la crescente pressione da parte dell’opposizione. Le prossime settimane saranno decisive per vedere come si svilupperà il dibattito politico su questo tema e quale direzione prenderà la politica estera dell’Italia in relazione al conflitto israelo-palestinese. La questione della coerenza nelle dichiarazioni e nelle azioni del governo rimarrà al centro dell’attenzione pubblica e politica.