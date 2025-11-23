Ilaria Borgato muore per strada. Il papà: «Avevamo lanciato l’allarme, ma è stato inutile»





La tragica vicenda di Ilaria Borgato, giovane di Vigonza, in provincia di Padova, ha scosso la comunità locale. A soli 24 anni, Ilaria ha perso la vita il 21 novembre, trovata senza vita su un giaciglio di fortuna sotto i portici di piazza Gasparotto, nei pressi della stazione. Negli ultimi sette anni, la giovane aveva combattuto una battaglia difficile contro una spirale autodistruttiva che includeva dipendenze da droghe e alcol, tentativi di suicidio e ricoveri in psichiatria.





L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano. Le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine, e la procura ha disposto un’autopsia per chiarire la dinamica della morte. Si sospetta che possa essere coinvolta una sostanza non ancora identificata, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali in merito.

La famiglia di Ilaria ha cercato di supportarla nei momenti più difficili, ma ora si trova a dover affrontare un dolore incommensurabile. Gianni, il padre, ha espresso il suo profondo rammarico e la sua frustrazione in un’intervista al Gazzettino, sottolineando che la morte della figlia era una tragedia annunciata. «L’ho sempre detto che non sarebbe arrivata ai 25 anni. È stata salvata un sacco di volte in questi anni, ma ci dicevano che è maggiorenne e che può fare e decidere da sola», ha dichiarato Gianni.

La denuncia del padre mette in luce una questione critica: la percezione di abbandono da parte delle istituzioni. «Tuttavia, se una famiglia chiede aiuto non deve essere aiutata? Invece noi siamo stati abbandonati», ha aggiunto, evidenziando la mancanza di supporto che la famiglia ha sentito durante il calvario di Ilaria. Questa situazione solleva interrogativi sull’efficacia dei servizi di supporto per le persone con problemi di dipendenza e salute mentale, e sulla responsabilità delle istituzioni nel fornire assistenza a chi ne ha bisogno.

La vita di Ilaria è stata segnata da una serie di eventi drammatici che l’hanno portata a vivere ai margini della società. Nonostante gli sforzi della famiglia per cercare di aiutarla, la giovane ha continuato a scivolare in una spirale di autodistruzione. Le sue esperienze non sono uniche; molti giovani oggi si trovano a fronteggiare sfide simili, spesso senza il supporto adeguato.

La comunità di Vigonza è ora in lutto per la perdita di una giovane vita, ma è anche chiamata a riflettere su come affrontare problemi complessi come le dipendenze e le malattie mentali. La storia di Ilaria è un monito riguardo alla necessità di intensificare gli sforzi per fornire supporto e risorse a coloro che ne hanno bisogno.

Il caso di Ilaria Borgato ha riacceso il dibattito pubblico sull’importanza di un intervento tempestivo e adeguato nei confronti di persone vulnerabili. Le famiglie spesso si trovano in una posizione difficile, cercando di navigare un sistema che può sembrare insensibile o inaccessibile. La sua morte potrebbe spingere a una maggiore attenzione alle politiche di salute mentale e ai servizi di supporto per i giovani.



