In una casa a Batie-Neuve, nelle Hautes-Alpes, ritrovati i corpi di una famiglia: i sospetti indicano un duplice omicidio seguito dal suicidio del presunto autore

Un tragico evento ha scosso la comunità di Batie-Neuve, una piccola località nel dipartimento delle Hautes-Alpes, in Francia. Domenica pomeriggio, i corpi senza vita di tre persone, appartenenti alla stessa famiglia, sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione. Le vittime sono una coppia di settantenni e la loro figlia di circa trent’anni. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si ipotizza un caso di duplice omicidio seguito dal suicidio dell’autore.





L’allarme è stato lanciato da alcuni parenti che, preoccupati per l’assenza di comunicazioni con le vittime, hanno contattato i servizi di emergenza. Intorno alle 18.30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’abitazione, forzando l’ingresso per accedere all’interno. Una volta entrati, hanno trovato la scena drammatica: i tre corpi erano stati colpiti da arma da fuoco. I pompieri hanno immediatamente avvisato la polizia, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

La procura di Gap, attraverso un comunicato stampa diffuso lunedì 21 luglio, ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto. Dai primi elementi raccolti dagli investigatori, sembra trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori ritengono che il padre della famiglia possa essere l’autore del gesto: avrebbe ucciso prima la moglie e la figlia con un’arma da fuoco, per poi togliersi la vita. La procura ha escluso il coinvolgimento di terzi nell’episodio e ha aperto un’inchiesta per “omicidio volontario”.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli esperti della scientifica per effettuare i rilievi necessari e il medico legale per un primo esame esterno dei corpi. La procura ha disposto l’autopsia sui cadaveri, che sarà effettuata mercoledì, al fine di ottenere ulteriori informazioni utili alle indagini.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. L’episodio ha suscitato grande attenzione mediatica e molte domande rimangono ancora senza risposta. Le autorità stanno lavorando intensamente per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e comprendere le motivazioni dietro questo tragico gesto.

Secondo quanto riportato da BfmTv, gli investigatori della gendarmeria di Gap sono attualmente impegnati nell’esame degli elementi raccolti sul posto e stanno cercando di ricostruire il profilo psicologico del presunto autore del crimine. La dinamica sembra confermare l’ipotesi iniziale formulata dalla procura: “doppio omicidio delle due donne seguito dal suicidio dell’autore”. Tuttavia, ulteriori dettagli potrebbero emergere dopo l’autopsia e l’analisi approfondita delle prove.

La tragedia avvenuta a Batie-Neuve non è un caso isolato in Francia, dove episodi simili hanno purtroppo segnato altre comunità in passato. Le autorità locali stanno cercando di fornire sostegno ai familiari delle vittime e alla comunità colpita da questa drammatica perdita.

Questo caso evidenzia ancora una volta la necessità di affrontare temi delicati come la violenza domestica e il benessere mentale delle persone. Sebbene le indagini siano ancora in corso, la vicenda lascia un segno indelebile nella comunità locale e solleva interrogativi sulla prevenzione di simili tragedie.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni e si attendono ulteriori aggiornamenti da parte della procura di Gap. L’autopsia sui corpi delle vittime potrebbe fornire elementi determinanti per confermare le ipotesi investigative e chiarire gli ultimi istanti della vita delle tre persone coinvolte.

La comunità di Batie-Neuve rimane in attesa di risposte definitive su questa triste vicenda che ha sconvolto profondamente il territorio delle Hautes-Alpes.