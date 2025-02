Incendio domestico sulla Circonvallazione Gianicolense: donna perde la vita, figlia gravemente intossicata

Un dramma si è consumato nella Capitale: un incendio ha devastato un’abitazione, portando alla morte di un’anziana e al ricovero della figlia.





Un grave incendio si è verificato nella notte sulla Circonvallazione Gianicolense, nel quadrante ovest di Roma, lasciando dietro di sé una scia di dolore e interrogativi. Le fiamme, divampate all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio di cinque piani, hanno causato la morte di una donna di novant’anni, mentre sua figlia è rimasta gravemente intossicata dal fumo. L’episodio si è verificato intorno alle 4:20 di mercoledì 19 febbraio, sconvolgendo la tranquillità della notte romana.

Una figlia in salvo, ma la madre non ce l’ha fatta

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto con diversi mezzi, trovando una scena drammatica. Una donna, visibilmente provata, era riuscita a uscire autonomamente dall’edificio. Subito presa in carico dal personale sanitario, è stata trasportata in ospedale in codice rosso per una grave intossicazione da fumo. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili e la sua vita non sembra essere in pericolo.

Purtroppo, per la madre novantenne non c’è stato nulla da fare. La donna è rimasta intrappolata all’interno della sua abitazione e il suo corpo è stato trovato senza vita nella camera da letto dai vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire: non si sa cosa abbia innescato il rogo né da dove sia partito.

L’intervento dei vigili del fuoco e il sequestro dell’appartamento

La chiamata d’emergenza ha mobilitato diverse squadre dei pompieri, tra cui quella di Ostiense 7/A, supportata da autoscala, autobotte e carro autoprotettori. Sul posto sono arrivati anche il funzionario di turno e il capo turno provinciale. Le operazioni di spegnimento sono state intense: le fiamme avevano già avvolto l’intero appartamento quando i soccorritori sono riusciti ad accedere all’interno.

Domato il fuoco, l’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire agli investigatori di fare luce sull’accaduto. Le autorità hanno avviato un’indagine e inviato un’informativa alla Procura. L’obiettivo è capire se vi siano responsabilità o anomalie che possano aver provocato questo tragico evento.

Un dolore che scuote la comunità

Questo drammatico episodio non è un caso isolato nella Capitale: gli incendi domestici rappresentano un pericolo spesso sottovalutato ma capace di mietere vittime e distruggere vite. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto e si stringe attorno ai familiari delle vittime.

Le autorità invitano tutti i cittadini a prestare massima attenzione alla sicurezza domestica, ricordando l’importanza di dispositivi come rilevatori di fumo e manutenzioni periodiche degli impianti elettrici.

Questo tragico evento ci ricorda quanto sia importante non abbassare mai la guardia quando si tratta della sicurezza nelle nostre case.