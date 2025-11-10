Incidente a Napoli, moto investe una 14enne vicino al McDonald’s: la giovane è gravemente ferita





Nella notte tra domenica e lunedì, precisamente alle 00:30, si è verificato un grave incidente stradale a Napoli, in via Giambattista Marino, nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona e del ristorante fast food McDonald’s a Fuorigrotta. Una ragazzina di 14 anni è stata investita da una moto condotta da un giovane di 20 anni. L’impatto è stato così violento che la ragazza è stata sbalzata per diversi metri, cadendo in modo rovinoso sull’asfalto.





Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 dell’Asl di Napoli 1 Centro. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravi agli operatori sanitari, che hanno proceduto a stabilizzarla e a imbarellarla per il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. La prognosi della ragazza è riservata e le sue condizioni cliniche sono considerate critiche.

Il conducente della moto si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Le indagini sull’incidente sono state affidate al reparto di infortunistica stradale della Polizia Locale, sotto la direzione del Comandante Vincenzo Cirillo e la supervisione della centrale operativa guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, con il coordinamento generale del Comandante Ciro Esposito. Gli agenti hanno subito avviato i rilievi del caso e raccolto testimonianze da eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente.

Il giovane motociclista è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, come previsto dalla prassi in situazioni di questo tipo. La sua patente è stata sospesa e il veicolo sequestrato. Anche il pubblico ministero di turno è giunto sul luogo dell’incidente per seguire l’evoluzione della situazione.

Le indagini della Polizia Locale proseguono per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Non si esclude la possibilità di acquisire immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire ulteriori elementi utili per ricostruire quanto accaduto. È importante notare che solo la notte precedente, nella stessa area dello stadio, si erano verificati due incidenti stradali che avevano visto coinvolte auto ribaltate e feriti.

La comunità di Napoli è scossa da questo episodio, che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto in aree ad alta frequentazione come quelle vicine agli stadi e ai ristoranti. La giovane investita, il cui nome non è stato reso noto per motivi di privacy, è attualmente in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Questo incidente mette in luce anche la necessità di una maggiore vigilanza e controllo del traffico in zone affollate, dove la presenza di pedoni è elevata. La speranza è che le indagini in corso possano chiarire le responsabilità e contribuire a prevenire futuri incidenti simili.



