Incidente con una pattuglia dei Carabinieri, cade dalla bici e batte la testa: muore ciclista anziano a Bolzano

Un tragico incidente si è verificato a Bolzano, dove un uomo di 87 anni ha perso la vita dopo uno scontro con una vettura dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, lungo viale Druso, nei pressi della caserma del Comando legione ‘Trentino Alto Adige’. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava percorrendo la strada con la sua bicicletta elettrica quando si è verificato l’impatto con l’auto delle forze dell’ordine.





L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16. Per motivi che sono ancora oggetto di indagine, il ciclista ha perso l’equilibrio e, cadendo dalla bicicletta, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno fornito le prime cure all’uomo, che è stato successivamente intubato e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale “San Maurizio” di Bolzano.

Nonostante gli sforzi del personale medico, l’87enne è deceduto nella mattinata di venerdì 20 giugno a causa delle lesioni riportate. La dinamica precisa dell’incidente rimane ancora da chiarire. Secondo quanto riportato dai media locali, sia l’uomo che la pattuglia dei Carabinieri stavano procedendo nella stessa direzione lungo il tratto stradale. L’impatto sarebbe avvenuto all’altezza del Bar Firenze, ma non sono ancora emersi dettagli definitivi sulle responsabilità o sulle circostanze che hanno portato allo scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Le autorità stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità e comprendere se vi siano stati errori o manovre errate da parte dei mezzi coinvolti.

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio di ASAPS-SAPIDATA, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, il numero di ciclisti deceduti in incidenti stradali continua a destare preoccupazione. Al 15 giugno di quest’anno, sono stati registrati 94 decessi tra i ciclisti, di cui 88 uomini e 6 donne. Nel 2024, il totale era stato di 204 vittime (184 uomini e 20 donne), mentre l’anno precedente i dati Istat avevano segnalato 212 decessi.

La sicurezza stradale per i ciclisti rappresenta un tema sempre più rilevante, soprattutto in aree urbane come Bolzano, dove l’utilizzo delle biciclette elettriche è in costante aumento. L’incidente che ha coinvolto l’anziano ciclista evidenzia ancora una volta la necessità di misure preventive per garantire una maggiore tutela degli utenti della strada.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per fare luce su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore.