Incidente mortale a Spigno Saturnia: muore Silvana Rocco

Un tragico scontro si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla statale 630 Formia-Cassino, nei pressi dell’ingresso del comune di Spigno Saturnia, in provincia di Latina. Nell’incidente, che ha coinvolto tre veicoli, ha perso la vita Silvana Rocco, una donna di 65 anni originaria di Penitro di Formia, dove viveva insieme al marito. Le altre due conducenti coinvolte, una donna di 66 anni e una ragazza di 24 anni, sono rimaste ferite ma non in modo grave.





Secondo quanto emerso, i mezzi coinvolti nell’incidente sono due Fiat Punto e un furgone DHL. La Fiat Punto guidata dalla signora Rocco è stata coinvolta in uno scontro con un’altra Fiat Punto, condotta da una donna della zona di 66 anni, e con il furgone DHL, alla cui guida si trovava una giovane di 24 anni residente a Frosinone. L’impatto è stato violento e ha causato gravi danni ai veicoli.

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Formia, che hanno lavorato per regolare il traffico e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i vigili del fuoco, che sono stati chiamati a domare un incendio scoppiato all’interno del furgone DHL coinvolto nello schianto.

Purtroppo, per Silvana Rocco non c’è stato nulla da fare: la violenza dell’impatto le è stata fatale, e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Le altre due donne coinvolte nell’incidente sono state immediatamente soccorse e trasportate all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Secondo le prime informazioni fornite dai medici, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

La vicenda è ora al vaglio della procura di Cassino, che ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità. Non si esclude al momento l’ipotesi di omicidio stradale, anche se sarà necessario attendere l’esito dei rilievi e delle testimonianze delle persone coinvolte per avere un quadro completo della situazione. È probabile che venga disposta l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire ulteriormente le circostanze del decesso.

Tra le possibili cause dell’incidente potrebbero esserci una distrazione alla guida o una manovra azzardata, ma al momento tutte le ipotesi restano aperte. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto, ascoltando le testimonianze delle due donne sopravvissute e analizzando i dati raccolti sul luogo dello schianto.

L’incidente ha suscitato grande sgomento nella comunità locale, dove Silvana Rocco era conosciuta e apprezzata. Originaria di Penitro, una frazione di Formia, la donna viveva lì con il marito e conduceva una vita tranquilla. La notizia della sua tragica scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra amici e conoscenti.

Gli abitanti della zona hanno più volte segnalato la pericolosità della statale 630, teatro in passato di altri incidenti gravi. La strada, che collega Formia a Cassino, è spesso percorsa da numerosi veicoli, inclusi mezzi pesanti, rendendo il traffico particolarmente intenso e talvolta rischioso.

Le autorità locali hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima e alle persone coinvolte nell’incidente. Nel frattempo, si attende che le indagini facciano luce sulle responsabilità e sulle dinamiche precise che hanno portato a questa tragedia.

La comunità di Formia si stringe attorno ai familiari di Silvana Rocco, ricordandola come una persona gentile e rispettata da tutti. La sua improvvisa scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per chiunque l’abbia conosciuta.