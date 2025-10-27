Incidente sulla Colombo, l’amica di Beatrice Bellucci resta in condizioni gravissime: “Ferite a torace, addome e arti”





Le condizioni di salute dell’amica di Beatrice Bellucci, tragicamente scomparsa a causa di un incidente stradale, rimangono gravi. L’ospedale San Camillo di Roma ha comunicato che la giovane, ricoverata nella terapia intensiva, presenta “lesioni ad arti, addome, pelvi e torace”. La prognosi è riservata e i medici stanno monitorando attentamente la situazione.





Il dottor Emiliano Cingolani, direttore della UOC Shock e Trauma, ha fornito un aggiornamento dettagliato sulla salute della ragazza, sottolineando che “la ragazza è entrata nella terapia intensiva della UOC Shock e Trauma la notte del 25 ottobre scorso in seguito a un gravissimo incidente stradale”. Attualmente, la giovane è in terza giornata post-operatoria dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso. Questo intervento ha comportato la riduzione delle fratture delle ossa lunghe e l’asportazione della milza.

“Le condizioni, nella gravità, sono sufficientemente stabili e il decorso post-operatorio è il migliore possibile che ci possiamo aspettare in questo momento”, ha aggiunto il dottor Cingolani, evidenziando la serietà delle lesioni. Nonostante ciò, la prognosi rimane “strettamente riservata” a causa della recente natura del trauma subito.

La tragedia è avvenuta lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza di Piazza dei Navigatori, la sera di venerdì 24 ottobre. La ventenne Beatrice Bellucci ha perso la vita nell’incidente, e le indagini sono attualmente in corso da parte della polizia locale di Roma Capitale. La BMW, guidata dal ventiduenne Luca Girimonte, si è scontrata con la Mini Cooper dell’amica di Bellucci, portando a conseguenze fatali.

Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e hanno sequestrato i telefonini di coloro che si trovavano a bordo della BMW. Questi dispositivi saranno analizzati per ricostruire il percorso effettuato prima dello scontro. Inoltre, si stanno cercando video dalle telecamere di sorveglianza della zona che possano confermare l’ipotesi di una corsa ad alta velocità. Non si esclude la possibilità che la BMW fosse coinvolta in una corsa clandestina.

Il conducente della BMW, Luca Girimonte, è attualmente indagato per omicidio stradale. Sottoposto a esami tossicologici e alcolemici, ha riportato esiti negativi. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente e per comprendere se vi siano responsabilità aggiuntive.

Il bollettino medico dell’ospedale ha suscitato grande preoccupazione tra amici e familiari, che attendono notizie sulla giovane rimasta gravemente ferita. La comunità locale è scossa dall’accaduto, e molti si sono uniti in preghiera e sostegno per le famiglie coinvolte.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo alla guida sotto effetto di sostanze e alle corse clandestine che si svolgono frequentemente in alcune aree della città. Le autorità stanno intensificando i controlli per prevenire simili tragedie e garantire la sicurezza degli utenti della strada.



