Incidente tra scooter e auto alla rotonda: Gabriele, 15 anni, muore a Enna nonostante l’operazione d’urgenza

Un grave incidente stradale ha causato la morte di un giovane di soli 15 anni nelle scorse ore in Sicilia, precisamente a Barrafranca, in provincia di Enna. La tragedia si è verificata nella giornata di sabato 10 maggio, tra il pomeriggio e la sera, quando il ragazzo stava percorrendo alcune vie del centro cittadino a bordo del suo scooter.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, identificato come Gabriele, si trovava in prossimità di una rotonda lungo via Signore Ritrovato quando è avvenuto il terribile impatto con un’automobile, una BMW. Per ragioni ancora da accertare, il veicolo a due ruote e l’auto si sono scontrati violentemente, provocando la caduta del ragazzo sull’asfalto. L’urto è stato così forte da causargli gravi traumi.

I soccorsi sono stati immediati: il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul luogo dell’incidente dopo una chiamata d’emergenza. Data la gravità delle sue condizioni, è stato necessario l’intervento di un elicottero per trasferire Gabriele dall’area dell’incidente all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Nonostante gli sforzi dei medici, che hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di salvarlo, il giovane è deceduto poco dopo essere stato portato in sala operatoria.

Le autorità locali stanno attualmente conducendo indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I rilievi effettuati sul posto e le testimonianze raccolte saranno fondamentali per determinare le cause dello scontro. Secondo alcune indiscrezioni preliminari, l’incidente sarebbe avvenuto all’incrocio con una rotonda, ma ulteriori dettagli emergeranno con il proseguire delle indagini.

La notizia della morte di Gabriele ha profondamente colpito la comunità di Barrafranca, dove il ragazzo viveva ed era conosciuto. Figlio di un noto imprenditore locale, la sua perdita ha lasciato un vuoto enorme tra amici e conoscenti. Il sindaco del comune ha espresso il proprio cordoglio a nome dell’amministrazione comunale, definendo questa giornata come una delle più difficili per la città. In una dichiarazione ufficiale, ha affermato: “Una di quelle notizie che nessun genitore dovrebbe mai ricevere nella propria vita. Non ci sono parole sufficienti per colmare un dolore così straziante.”

Il tragico evento si aggiunge purtroppo alla lista degli incidenti stradali che coinvolgono giovani e mezzi a due ruote, una problematica che continua a preoccupare le autorità locali e nazionali. La sicurezza stradale rimane un tema centrale, soprattutto nelle aree urbane dove il traffico e le intersezioni possono rappresentare un rischio elevato.

Nel frattempo, la famiglia e l’intera comunità piangono la perdita di Gabriele, ricordandolo come un ragazzo solare e pieno di vita. Le prossime settimane saranno cruciali per fare chiarezza su quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità.