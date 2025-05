«Indossate ciò che desiderate»: donna di 54 anni criticata per aver mostrato il suo corpo in perizoma!

Ell Anthony, 54 anni, è una sostenitrice della fiducia in se stesse e incoraggia le donne ad amare il proprio corpo, indipendentemente dall’età o dalla taglia. In un recente video su TikTok, ha condiviso un messaggio ispiratore sull’accettazione di sé, che ha ricevuto sia elogi che critiche dagli utenti online.





Nel video, ha affrontato il tema estivo del «corpo perfetto da spiaggia» e ha invitato gli spettatori a concentrarsi più sull’atteggiamento che sull’aspetto fisico. Ha sottolineato che la vera fiducia deriva dal godersi il momento e sentirsi a proprio agio nella propria pelle, indipendentemente dal costume scelto.

«Indossate quel bikini, quei perizoma, quegli shorts, qualunque cosa vogliate», ha detto, esortando le donne a liberarsi dalle pressioni sociali che spesso definiscono cosa sia «appropriato» indossare.

Sebbene molte persone abbiano apprezzato il suo messaggio, ci sono state anche critiche e pettegolezzi. Alcuni commenti hanno messo in dubbio la scelta di certi costumi, mentre altri hanno espresso disappunto per le parole di Ell.

Nonostante le reazioni negative, Ell continua a credere fermamente che la fiducia e l’amore per sé stesse debbano essere prioritari. Continua a mostrare con fierezza il suo corpo e a ispirare gli altri ad apprezzare la propria bellezza unica. Dimostra che non è mai troppo tardi per vivere pienamente la propria vita e combattere l’ageismo.